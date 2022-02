JT Foot Mercato : le retour en grâce d'Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Tout le monde se lève pour Dembélé

Ousmane Dembélé est en train de remettre tout le monde dans sa poche à Barcelone alors que son non-transfert cet hiver a fait beaucoup de bruit. Hier soir, le Barça affrontait le Napoli en barrages de l'Europa League. Les hommes de Xavi n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1). Malgré pléthores d'occasions, c'est surtout le grand retour d'Ousmane Dembélé au Camp Nou qui a fait grand bruit. Sifflé dans un premier temps par le public, il a réussi à retourner l'opinion en sa faveur grâce à une magnifique prestation et ça, ça a particulièrement plu à Xavi. Alors qu'il arrive en fin de contrat à la fin de la saison, Dembélé pourrait bien retourner tout son monde à Barcelone. Le feuilleton hivernal passé, le champion du monde s'est recentré sur le football. Ces derniers jours, la presse espagnole indiquait même que c'était un Dembélé différent, qui avait le sourire, qu'il était bien intégré au vestiaire et qu'il était déterminé à réaliser une grande fin de saison avec son club. Libéré de ses pépins physiques, c'est peut-être le moment pour lui de laisser son empreinte chez les Blaugranas avant d'éventuellement s'envoler vers d'autres cieux.

Les confessions de Messi

Lionel Messi met les choses au point concernant ses ambitions avec le PSG et donne même la recette gagnante pour remporter la Ligue des champions. «Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant à être l’équipe la plus forte possible. À la fin, ce sont les équipes les plus fortes qui atteignent leurs objectifs. Et nous sommes sur cette voie, en cherchant à devenir encore plus forts que ce que nous sommes. Disons que les grandes équipes doivent être performantes sur l’ensemble du terrain, à toutes les lignes, en défense comme en attaque. Je pense que cela dépend de la capacité d’un collectif à jouer en équipe.»

Des nouvelles de Jardim

Leonardo Jardim pourrait retrouver rapidement un club. L'ancien coach de l'AS Monaco pourrait atterrir au Brésil. O Globo indique que le Portugais serait sur les tablettes des Corinthians. Plusieurs entraîneurs sont pistés, mais Jardim serait la priorité pour le poste. Il pourrait signer un contrat de deux ans avec le club de São Paulo.