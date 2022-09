Barça : Gavi va bientôt prolonger

Ce n'est plus qu'une question de temps. Convoité par les plus grands clubs européens dont le Bayern, la pépite barcelonaise de 18 ans Gavi devrait bel et bien signer une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Tout devrait se décanter après le choc de Ligue des champions ce soir (21h) contre le Bayern et avant le mois d'octobre selon le Mundo Deportivo.

Son adversaire du soir est dingue de l’Espagnol aux 10 sélections avec la Roja. Mais lui a toujours voulu réussir avec son club formateur, ou il est arrivé à l'âge de 11 ans. Tout est entre les mains des dirigeants catalans désormais.