Les compositions officielles de Nigéria - Soudan

La deuxième journée de la phase de poule de la CAN 2021 se poursuit dans le groupe D avec un duel entre le Nigéria et le Soudan. Pouvant se qualifier en cas de victoire, les Super Eagles optent pour un 4-4-2 avec Maduka Okoye dans les cages derrière Ola Aina, William Troost-Ekong, Kenneth Omeruo et Zaidu Sanusi. Au milieu on retrouve Joe Aribo et Wilfred Ndidi alors que Samuel Chukwueze et Moses Simon prennent les couloirs. Devant, Kelechi Iheanacho et Taiwo Awoniyi sont associés.

De son côté, le Soudan s'articule en 4-2-3-1 avec Ali Achrine comme dernier rempart. Devant lui, Mustafa Elfadni, Salaheldin Nemer, Mustafa Karshoum et Mazin Mohamedein prennent place. Le double pivot est assuré par Walieldin Khedr et Mohamed Al Rashed. Les couloirs sont occupés par Gumaa Abas Omer et Abdelrazig Omer tandis que Yasin Hamed évolue en meneur de jeu. Enfin, Musab Eisa est seul en pointe.

Les compositions

Nigéria : Okoye – Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Zaidu – Chukwueze, Ndidi, Aribo, Simon – Iheanacho, Awoniyi

Soudan : Achrine – Elfadni, Nemer, Karshoum, Mohamedein – Walieldin, Al Rashed - Abas Omer, Hamed, Omer – Eisa