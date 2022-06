EdF : le clan Mbappé a froissé Noël Le Graët

Soulevé en mars par Kylian Mbappé, la question des droits à l'image en Equipe de France n'a toujours pas été résolue. Ce mardi le président de la fédération, Noël Le Graët et les représentants de l'attaquant du PSG s'entretenaient au siège de la FFF pour trouver un accord autour d'une réécriture de la convention des droits à l'image en Equipe de France, rédigée initialement en 2010. Alors qu'un accord semblait avoir été trouvé et qu'un communiqué devait être publié dans la journée, Noël Le Graët a fait volte-face : «nous avions effectivement convenu ensemble d'un communiqué sur quelques points. Le texte qui m'a été finalement proposé par les conseils de Kylian m'a un peu froissé. »

«Cette convention ne concerne pas que Kylian mais bien tous les joueurs de l'équipe de France. Il ne faut pas oublier non plus tous les partenaires qui nous donnent beaucoup d'argent. J'ai décidé de mettre Madame Verheyden en rapport direct avec Me Yves Wehrli, qui est l'avocat de la FFF et qui a rédigé cette convention voici plus de dix ans. Je suis bien d'accord qu'il faut la revoir de temps en temps. Mais je le redis : ce texte concerne tous les joueurs. Je tiens toutefois à repréciser que Kylian n'a jamais demandé plus d'argent pour lui. Il n'y a aucune position de force de sa part sur le volet financier. On va prendre notre temps pour bien faire les choses,»pouvait-on lire dans les colonnes de L'Equipe.