Mercato PSG : la réponse ferme de l’OL pour Bradley Barcola

L’Olympique Lyonnais prend un nouveau départ. Après trente-six années de bons et loyaux services, Jean-Michel Aulas a été remercié par John Textor. Le nouveau boss des Gones a décidé de s’entourer de plusieurs personnalités et talents dont Santiago Cucci. Un homme qui a rejoint Eagle Groupe il y a peu que nous vous avons présenté au début du mois. Depuis, celui qui a travaillé pour de prestigieuses marques, dont Quiksilver et Levi’s, est devenu président exécutif intérimaire du club rhodanien. Un challenge de taille pour cet homme d’affaires de 53 ans.

D’autant qu’il doit passer derrière le charismatique JMA. Mais il nous avait expliqué lors d’un entretien qu’il ne ressentait pas de pression particulière et qu’il avait hâte de remplir sa mission. Il a d’ailleurs été vite plongé dans le bain puisqu’il a dû faire face aux décisions de la DNCG, qui a décidé d’encadrer les finances et le mercato rhodanien. Ce qui avait d’ailleurs fait réagir Jean-Michel Aulas, qui s’était dit touché et triste pour son ancien club après ces sanctions. Santiago Cucci lui a répondu dans les colonnes de L’Equipe.

UNFP : l’OL a évité une rétrogradation en Ligue 2

Cucci donne le ton pour le mercato

Il a expliqué qu’il était également attristé comme beaucoup de monde au club tout en ajoutant qu’il aurait préféré que JMA soit un soutien. Puis, le nouveau président exécutif de l’OL a fait un point sur la situation sportive et le mercato. «Cela fait deux saisons que nous ne sommes plus européens, personne ne peut se contenter de la situation actuelle. Ne rien changer, c’était continuer sur cette voie. Il nous fallait donc briser ce cercle vicieux qui consistait à vendre chaque année nos meilleurs joueurs. Nous voulons changer de stratégie.»

Il a ajouté ensuite : «nous allons prendre en compte ce contexte exceptionnel et construire une équipe la plus performante possible. Nous avons un effectif solide avec des joueurs clés. John, Laurent (Blanc, entraîneur), Matthieu (Louis-Jean, directeur du recrutement) et Vincent (Ponsot, DG) font un excellent travail pour améliorer l’équipe tout en cédant les joueurs qui ne s’inscriraient plus dans le projet (…) Aujourd’hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie.»

Barcola et Lukeba sont courtisés

Le plan est donc de conserver les Gones le plus longtemps possible. Pourtant, Bradley Barcola fait l’objet d’une cour assidue du Paris Saint-Germain. Le joueur de 20 ans, qui est la priorité offensive de Luis Enrique, n’est pas insensible aux avances franciliennes. Le club de la capitale lui offre la possibilité d’évoluer en Ligue des Champions, ce qui n’est pas le cas à Lyon puisque les Gones sont privés de Coupe d’Europe. Mais l’OL a d’autres arguments. Outre son lien avec son club formateur, il a la possibilité d’être un titulaire en force lors d’une saison qui sera celle de la confirmation.

La pression et la concurrence seront moins fortes. Concernant Castello Lukeba, le RB Leipzig est là depuis un bon petit moment. Les Allemands ont fait des approches mais les propositions n’ont pas été jugées satisfaisantes par Lyon. Le garder est donc une option sérieuse, d’autant que Laurent Blanc a indiqué compter sur lui comme sur Bradley Barcola et Rayan Cherki. Concernant ce dernier, ça n’a pas vraiment bougé cet été malgré des intérêts de Chelsea et Tottenham. Santiago Cucci veut conserver ses talents made in OL. L’un des premiers défis du nouvel homme fort de Lyon, attendu au tournant pour son premier mercato.

Crédit photo : OL_Damien LG