Jérôme Boateng dévoile ses destinations préférées

À 35 ans, Jérôme Boateng se cherche toujours un club. Poussé vers la sortie par l’Olympique Lyonnais, le défenseur allemand pensait pouvoir revenir au Bayern Munich. Mais son affaire judiciaire (il est poursuivi pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne) a fait capoter l’affaire. Aujourd’hui, le champion du monde 2014 est sorti du silence dans les colonnes de Kicker. À commencer par son affaire extrasportive. « Tout ce que je peux dire, c’est que la présomption d’innocence dans ce pays s’applique également à moi. » Ensuite, il a exprimé son envie intacte de trouver une nouvelle équipe.

« Je m’entraîne avec l’équipe U23 du FC Bayern à Munich et, depuis peu, à nouveau avec les professionnels. Je travaille avec mon entraîneur privé à cet effet. Je suis dans une très bonne forme physique, sinon je n’aurais pas pu impressionner à l’entraînement avec le Bayern, ce que Thomas Tuchel a confirmé. Je me vois partir à l’étranger à l’avenir après que les choses n’ont pas fonctionné avec le FC Bayern, de préférence à partir de la seconde moitié de la saison. L’Italie, l’Espagne, je suis ouvert à beaucoup de choses. Lors des matchs d’entraînement au FC Bayern, j’ai remarqué que je pouvais toujours être au niveau. Je pourrai aider beaucoup plus d’équipes et je serai motivé pour continuer à élargir ma collection de trophées. Cela a toujours été mon objectif : remporter des titres dans tous les clubs. » À bon entendeur…