L1 : le PSG bat l'OL au bout du temps additionnel !

Impérial en Ligue 1 (5 victoires en 5 matches) mais décevant en Ligue des Champions pour la première apparition de son trio Messi-Mbappé-Neymar, le Paris Saint-Germain accueillait l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour le premier gros choc de la saison. Avec un onze sacrément offensif puisqu'outre les trois stars précédemment citées, Angel Di Maria était titularisé par Mauricio Pochettino. Côté lyonnais, Peter Bosz n'avait pas non plus froid aux yeux avec Shaqiri, Slimani, Toko-Ekambi et Paqueta pour mener l'attaque. Le match partait sur un tempo élevé, dans une ambiance de feu, et c'est l'OL qui monopolisait le ballon dans les premières minutes, avec un Toko-Ekambi facilement trouvé côté gauche.

Le PSG apparaissait légèrement nerveux à l'image de Di Maria, averti dès la 7e minute, mais peu à peu, le quatuor offensif se mettait en route, avec Messi positionné en numéro 10 sous Mbappé. Les deux hommes combinaient parfaitement à la 17e minute mais Anthony Lopes captait la frappe de la Pulga. Les Lyonnais ne se présentaient cependant pas en victime expiatoire et répliquaient, avec Toko-Ekambi qui martyrisait Kehrer à plusieurs reprises et testait les gants de Donnarumma, titularisé dans les buts (30e). Après le duo Mbappé-Messi, c'était au tour de Neymar et de l'Argentin de livrer un beau numéro, avec une talonnade géniale du Brésilien pour son coéquipier, qui croisait sa frappe, déviée in extremis par Lopes (33e). Messi, encore lui, envoyait un coup-franc sublime sur l'équerre de Lopes (37e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup mais c'est bien le PSG qui se procurait les plus grosses occasions au cours de la première période, sans trouver la faille.

Le but, il allait venir au retour des vestiaires. Mais en faveur de l'OL ! Profitant de beaucoup d'espace côté gauche, Toko-Ekambi avait tout le temps de lancer Paqueta qui s'infiltrait dans la surface parisienne et qui reprenait du gauche, petit côté. Donnarumma était battu (0-1, 54e). Lyon créait la sensation en ouvrant la marque, mais il n'y avait rien d'anormal à voir Paqueta marquer tant il était étincelant depuis le coup d'envoi. Les Parisiens, touchés par le scénario de la rencontre, tardaient à se remettre à l'endroit. L'arbitre de la rencontre les aidait en sifflant un penalty pour une faute de Gusto sur Neymar. Le Brésilien se chargeait de transformer la sentence (1-1, 66e). L'intensité chutait d'un cran. Si Peter Bosz lançait Diomandé et Aouar à la place de Boateng et Toko-Ekambi, Mauricio Pochettino attendait la 76e minute pour... sortir Lionel Messi, ce qui n'a pas semblé plaire au numéro 30, qui n'a pas tapé dans la main de son entraîneur.

Neymar prenait plus de responsabilités dans le jeu parisien au cours du dernier quart d'heure et tentait de forcer la décision, avec quelques chevauchées balle au pied et plongeons dans la surface. Cela ne prenait pas, et l'OL continuait également de se montrer dangereux par l'intermédiaire de Paqueta et Guimarães, également très bon. Di Maria était également remplacé par Icardi côté parisien, mais c'est Kehrer qui récoltait la foudre des supporters parisiens après un centre envoyé derrière les buts. Le PSG, au bout du temps additionnel, trouvait finalement la faille, avec un centre parfait de Mbappé sur la tête d'Icardi, qui ne laissait aucune chance à Lopes (2-1, 90+3e) ! Ce qui n'occultera pas la bonne prestation lyonnaise et le besoin pour le PSG d'améliorer son entente collective.