Mercato : l'OL aurait pris la température pour Benoît Badiashile

La saison 2019-2020 est terminée en France suite à la décision prise par le Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel jeudi. Dans quelques semaines, les équipes vont donc pouvoir s'occuper pleinement du mercato estival, mais les folies ne devraient pas être nombreuses avec la crise financière liée au Covid-19. Il va donc falloir trouver la bonne affaire et en coulisses, l'Olympique Lyonnais serait déjà actif. Selon les informations de Téléfoot, le club rhodanien se serait renseigné sur la situation de Benoît Badiashile, le défenseur de l'AS Monaco.

À cause de difficultés financières, le club du Rocher pourrait donc se séparer de plusieurs joueurs cet été et le joueur de 19 ans, qui a disputé 20 matches toutes compétitions confondues cette saison, serait l'un d'eux. Cependant, si l'OL souhaite le recruter, il va falloir faire attention à la concurrence de formations anglaises et espagnoles, qui auraient entamé les discussions avec le principal concerné. À noter que Benoît Badiashile est encore sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2024.