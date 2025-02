L1 : l’OM renverse l’OL au terme d’un choc intense !

L’OM traversait une période délicate en Championnat avec un match nul contre Strasbourg (1-1) suivi d’une défaite à Nice (2-0) dimanche dernier. Cependant, face à Lyon, au Stade Vélodrome, les Phocéens avaient l’opportunité de rebondir et de conforter leur deuxième place au classement. De son côté, l’Olympique Lyonnais lançait sa nouvelle ère en Ligue 1 après le limogeage de l’entraîneur Pierre Sage en début de semaine. Arrivé sur le banc vendredi, Paulo Fonseca avait pour mission de mettre fin à la série de trois matchs sans victoire en Championnat (2 nuls, 1 défaite).

La suite après cette publicité

La rencontre s’est d’abord animée avec une action de Corentin Tolisso, bloquée aux abords de la surface (1e). Quentin Merlin est ensuite passé à l’offensive pour l’OM, mais son tir a terminé dans le petit filet extérieur (11e). Greenwood a tenté sa chance à son tour, sans trouver le cadre. Les hommes de Roberto De Zerbi ont continué à maintenir la pression sur leurs adversaires. Amir Murillo (24e) puis Bilal Nadir (26e) ont chacun eu de belles occasions d’ouvrir le score, mais sans succès. Les Marseillais ont gardé le contrôle du ballon, sans pour autant inquiéter réellement l’OL. En fin de première mi-temps, un coup-franc de Rayan Cherki a obligé Geronimo Rulli à s’interposer dans les airs (43e).

Lyon débloque les compteurs, Marseille riposte

Au retour des Vestiaires, Nadir s’est lancé dans une jolie percée à travers la zone de terrain lyonnaise, avant de finalement enclencher une frappe, trop timide pour tromper Lucas Perri (47e). Ernest Nuamah a contre-attaqué rapidement mais était en position de hors-jeu (48e). Lyon n’a pas baissé les bras et, sur sa première véritable occasion du match, a fini par débloquer les compteurs. Corentin Tolisso, bien servi par Rayan Cherki, a ainsi ouvert le score d’une frappe précise (53e, 0-1). Déboussolé, et visiblement sonné, l’OM s’est fait peur sur deux autres tentatives lyonnaises de Tolisso et Cherki (55e). Mason Greenwood n’a pas tardé à réagir à l’ouverture du score lyonnaise. À l’heure de jeu, il a parfaitement exploité une passe d’Amine Gouiri, entré un peu plus tôt, dans la surface adverse. Face au but déserté par Lucas Perri, l’attaquant n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets (61e, 1-1).

La suite après cette publicité

Adrien Rabiot a ensuite donné l’avantage à l’OM de la tête, grâce à un centre millimétré de Pierre-Emile Hojbjerg (64e, 2-1). Après une action litigieuse, où le ballon a d’abord touché le genou de Rabiot avant de rebondir sur son bras gauche, décollé du corps, l’arbitre a accordé un penalty pour Lyon. Alexandre Lacazette ne s’est pas fait prier pour le transformer (72e, 2-2). A la suite de plusieurs belles tentatives, les Phocéens ont finalement renversé leurs adversaires en fin de match. Luis Henrique, grâce à un centre parfait de Pol Lirola, a conclu à bout pourtant (86e, 3-2). A l’issue de la rencontre, l’OM reste à la 2e place du classement, avec 40 points, devant l’AS Monaco et ses 37 points. Lyon reste 7e.