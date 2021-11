Norwich City se sépare de son entraîneur Daniel Farke

Alors que Norwich City a obtenu sa première victoire de la saison ce samedi face à Brentford (1-2), les Canaries ont annoncé le départ de leur entraîneur, Daniel Farke. « Je sais à quel point Daniel et son équipe étaient déterminés à réussir à ce niveau, mais nous pensons que le moment est venu de procéder à un changement afin de nous donner les meilleures chances de conserver notre statut en Premier League », a déclaré Stuart Webber, directeur sportif de Norwich, via un communiqué.

« Tout le monde à Norwich City devrait être à jamais reconnaissant à Daniel et à son équipe pour le rôle important qu'ils ont joué dans notre parcours. Ils ont contribué à l'obtention de deux titres de champion, de nombreux moments mémorables et ils ont tous adhéré à notre philosophie et à ce que cela signifie de faire partie de ce club de football. » Le club publiera « une autre mise à jour sur son personnel de l'équipe première en temps voulu. »