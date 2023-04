JT Foot Mercato : le Real Madrid va faire un gros ménage chez ses remplaçants

Les Frenchies du Real en danger

Si le Real Madrid veut recruter du lourd l’été prochain, il devra faire du ménage. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ et on retrouve deux Français ! Le journal espagnol Relevo avance que le manque de fiabilité de Ferland Mendy aurait poussé la direction madrilène à préparer son départ. L’ancien latéral gauche de l’OL n’ jamais réalisé la moindre saison à 40 matches, accumulant les pépins physiques à la pelle. Selon Defensa Central, le Real Madrid, conscient de la cote du joueur, aimerait récupérer un chèque de 50M d’euros. L’autre Français et c’est une surprise, il s’agit d’Aurélien Tchouaméni ! Ce dernier a récemment vu son compatriote Eduardo Camavinga lui passer devant. Et selon le journal El Nacional, en haut lieu, on commencerait à réfléchir à son avenir. Le média précise que les Madrilènes n’accepteront aucune offre inférieure à 70M d’euros, histoire de récupérer une partie de l’investissement. Enfin, le cas Dani Ceballos fait aussi réfléchir le Real Madrid. Revenu après un prêt concluant à Arsenal, l’Espagnol ne jouit pourtant pas d’un statut de titulaire indiscutable. Le journal Marca révèle que le joueur de 26 ans fait saliver Diego Simeone et l’Atlético de Madrid. Par deux fois, un émissaire des Colchoneros a pris la température auprès de l’international espagnol et de son entourage. Pour rappel, il est en fin de contrat cet été.

Qui pour remplacer KB9 ?

Malgré un Ballon d’Or acquis récemment, Karim Benzema fait douter le Real Madrid. Son âge avancé et ses nombreuses blessures ces derniers temps font hésiter la direction madrilène. Une prolongation n’est plus aussi évidente alors qu’on rappelle que ce dernier sera en fin de contrat cet été. Plusieurs pistes ont été évoquées pour le remplacer. Les dossiers habituels Erling Haaland et Kylian Mbappé. Dernièrement, les noms de Victor Osimhen du Napoli et Harry Kane de Tottenham ont aussi été cités. Mais Defensa Central révèle un nouveau nom aujourd’hui, il s’agit de Gabriel Jesus. Il s’agit en réalité d’une piste de longue date puisque le Brésilien était déjà dans les petits du Real Madrid l’été dernier. L’affaire avait finalement capoté car le club madrilène avait atteint son quota de joueur extra-communautaire. Selon le média pro-madrilène, l’attaquant d’Arsenal est toujours très apprécié par Florentino Pérez. Sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2027, l’attaquant est surveillé avec attention par le club merengue.

À lire

Avertissement pour Donnarumma

Entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas, le PSG a fait son choix pour le poste de gardien numéro 1 ! Le portier du Costa Rica, qui a pourtant fait passer un cap au club parisien, a été envoyé en prêt à Nottingham Forrest pour permettre au jeune italien de s’épanouir pleinement dans la Ville Lumière. Sauf que le gardien de 24 ans est loin de faire l’unanimité. Selon L’Equipe, si les dirigeants n’ont pas de doute sur son talent, ces derniers sont un peu sceptiques notamment à cause de son manque de régularité et des prestations pas forcément à la hauteur de ses qualités intrinsèques. Clairement, la direction du PSG en attend plus de Donnarumma. Néanmoins, son avenir à Paris n’est pas remis en question et il n’est pas question non plus de lui mettre un concurrent dans les pattes. Le journal français indique que Luis Campos échangera sûrement avec le portier transalpin pendant la préparation estivale.