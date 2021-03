Ligue 2 : Troyes s'écroule face à Nancy, Toulouse s'accroche, Grenoble cale

Dans un championnat de Ligue 2 ultra serré, chaque journée apporte son lot de péripéties. La 29e, disputée aujourd'hui et lundi (derby normand), n'a pas dérogé à la règle. Dans le haut de tableau tout d'abord, la surprise vient de la lourde chute du leader troyen, dans son stade de l'Aube, face à Nancy (1-5). L'absence de Raveloson, pilier du onze de Laurent Batlles, positif au Covid-19, a été préjudiciable. Deux penalties de l'ancien Stéphanois Kenny Rocha Santos (15e, 20e) ont lancé les Nancéiens. Yoann Touzghar a lui manqué le sien et l'opportunité de relancer l'ESTAC (23e). Au retour des vestiaires, Aurelien Scheidler a alourdi le score (53e), avant que le malheureux Giovanni Haag n'offre la réduction de l'écart à Troyes. Qu'à cela ne tienne, le jeune Haag est ensuite venu terminer le travail, après un 4e but de Vinni Triboulet. Enorme coup de l'ASNL ! Dans le même temps, Toulouse a fait le boulot et revient sur les talons de Clermont (2e, dont le match contre Amiens a été reporté en raison de l'épidémie de Covid-19 qui frappe l'effectif clermontois).

Les Toulousains ont mis du temps avant de balayer le 19e, Chambly (4-0). C'est Branco van den Boomen qui a ouvert les vannes (56e). Kelvin Amian (68e), Kouadio Koné (79e) et Vakoun Issouf Bayo (86e) ont participé à la fête. Le TFC est désormais seul troisième car Grenoble a perdu deux points dans les arrêts de jeu. Au stade des Alpes, les Isérois pensaient tenir un court succès, grâce à Achille Anani (66e), mais c'était sans compter sur un sursaut d'orgueil du Pau FC, 18e, et de Romain Armand, buteur au bout du temps additionnel (1-1, 90e+4). Grenoble, quatrième avec un bagage de 5 points sur le Paris FC, enchaîne un troisième match nul à domicile. Ce soir, Guingamp a mis fin à une série de 9 matches sans succès à Ajaccio (0-2) et sort de la zone rouge. Dunkerque, vainqueur de Niort (2-0) et Rodez, qui a terrassé Valenciennes (3-0), font un pas de plus vers le maintien. Mauvaise opération pour Sochaux, qui à la lutte pour les play-offs n'a pris qu'un point contre la lanterne rouge, Châteauroux (0-0).

Le classement de Ligue 2.

Le classement des buteurs de Ligue 2.