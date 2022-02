Tottenham vise un jeune de l'AS Monaco

Les Spurs de Tottenham ont vécu un mercato hivernal compliqué. À la recherche d'ailiers, ils avaient ciblé Luis Diaz et Adama Traoré, qui semblaient tout les deux proches de signer avant au final de rejoindre respectivement Liverpool et le FC Barcelone. Le Daily Mail annonçait en tout cas ce jeudi que le club du Nord de Londres pourrait désormais axer son recrutement autour des jeunes à fort potentiel. Dans cette optique, le directeur sportif du club Fabio Paratici, qui n'est autre que celui qui avait fait venir Pogba et Vidal à la Juventus à l'époque, aurait coché trois noms de jeunes joueurs susceptibles de venir renforcer qualitativement l'effectif d'Antonio Conte.

Le premier est Mamadou Coulibaly, jeune milieu de 17 ans évoluant à l'AS Monaco et en équipe de France U18. En fin de contrat en juin prochain, le jeune joueur n'a toujours pas eu l'occasion de démarrer en pro avec son club formateur, qui souhaite le prolonger. Le tabloïd anglais évoque également un intérêt pour Djed Spence, un latéral droit de 21 ans en prêt à Nottingham Forrest, ou encore son coéquipier Brennan Johnson, un milieu convoité par les plus grands clubs anglais. En plus de chercher les futurs stars de demain, le directeur sportif italien doit également apporter à son entraineur des joueurs qui auront un impact direct sur les résultats de l'équipe.