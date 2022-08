Serie A : l'Atalanta se défait du Hellas Verone, la Salernitana croque la Samp

Suite de la 3ème journée de Serie A ce dimanche avec deux nouvelles rencontres programmées à 18h30. L'Atalanta Bergame se rendait à Verone pour affronter l'Hellas tandis que la Salernitana recevait la Sampdoria. Dans le premier match du jour, la Dea devait s'armer de patience pour réussir à faire la différence face à des Gialloblu très bien organisés (1-0). Les joueurs de Gabriele Cioffi dominaient même la première période sans réussir à se mettre à l'abri, la faute à un manque de précision devant les cages de Juan Musso. En deuxième période, la sanction venait de Teun Koopmeiners quelques minutes seulement après le coup d'envoi (50e). Peu après, Lazovic trouvait la barre transversale et symbolisait le manque de réalisme de son équipe (62e). Les coéquipiers de Duvan Zapata s'en sortent bien et retrouvent la 3ème place au classement provisoire. L'Hellas Verone, pour sa part, reste bloqué dans les profondeurs du classement à la 16ème place.

Dans la deuxième rencontre de cette fin d'après-midi, la Salernitana ne faisait qu'une bouchée de la Samp grâce à des réalisations précoces lors de chacune des deux périodes (4-0). A la fin du premier quart d'heure, il y avait déjà 2 à 0 à la suite des buts de Dia (1-0, 7e) et Bonazzoli (2-0, 16e). Après ce début de match canon, les deux équipes n'arrivaient plus à trouver la faille jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Vilhena assurait la victoire des siens (3-0, 50e). A un quart d'heure du terme, Botheim venait définitivement tuer le match avec un nouveau but (4-0, 76e). C'est un vraie claque reçue par les Blucerchiati après leur dernier match nul face à la Juventus. La Sampdoria est donc 17ème, juste derrière l'Hellas Verone, tandis que la Salernitana remonte à la 10ème place.