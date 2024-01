L’OL prête Mamadou Sarr à Molenbeek

L’Olympique Lyonnais continue de renforcer Molenbeek. Après Claudio Caçapa (entraîneur), Jeff Reine-Adelaïde, Youssouf Koné et Florent Da Silva Sanchez, les Gones ont envoyé Mamadou Sarr au sein du club belge. Mais le défenseur est seulement prêté six mois (juin 2024) afin de continuer sa progression et engranger du temps de jeu.

«L’Olympique Lyonnais annonce le prêt jusqu’à la fin de la saison de son défenseur central, Mamadou Sarr, au RWD Molenbeek.Agé de 18 ans, l’international français U19 a rejoint l’Academy de l’OL en 2018 en provenance du RC Lens avant de signer, quatre ans plus tard, son premier contrat professionnel avec le club et de remporter la Coupe Gambardella au stade de France. L’Olympique Lyonnais souhaite à Mamadou une bonne deuxième partie de saison avec Molenbeek, club membre d’Eagle Football», annonce le communiqué de presse.