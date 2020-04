Sampdoria : tous les joueurs touchés par le COVID-19 sont guéris

La Sampdoria a été, avec la Juventus, l'un des clubs les plus touchés par l'épidémie de COVID-19 en Italie. Le 13 mars, le club de Gênes avait dévoilé la liste de ses membres touchés par le virus : Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, et le docteur Amedeo Baldari avaient été soumis à un résultat positif. Le lendemain, le latéral droit international polonais Bartosz Bereszyński, 27 ans, révélait sur Instagram être lui aussi touché.

Un mois et dix jours plus tard, alors que l'Italie affiche un lourd bilan de 187 327 cas confirmés, pour 54 543 guéris et 25 085 décès, la Sampdoria vient de publier un communiqué expliquant que tous les membres du club porteurs du virus étaient aujourd'hui guéris. «L'U.C. Sampdoria informe qu'à l'issue des tests exigés par la loi, tous les membres ayant contracté le COVID-19 étaient négatifs.» Une éclaircie dans le ciel gris de l'Italie.