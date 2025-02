À 37 ans, Karim Benzema en met encore plein la vue en Arabie saoudite

Une pré-retraite dorée ? Oui, mais pas que. En signant à Al-Ittihad il y a 18 mois, Karim Benzema n’avait pas dissimulé son désir de remporter le championnat saoudien, que son club venait tout juste de décrocher après 14 années d’attente. Il avait aussi motivé son choix en avançant l’importance que revêtait pour lui de jouer dans un pays musulman. Aujourd’hui, le Ballon d’Or 2022 goûte une paix profonde, sportivement comme spirituellement, et cela se traduit par des chiffres et des résultats frappants.

Après une décevante 5e place la saison passée (derrière l’hydre à trois têtes Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, et même derrière l’invité surprise Al-Taawon, ndlr), Al-Ittihad a joyeusement tourné le dos à ses soucis. Les coéquipiers de KB Nueve sont en demi-finale de King Cup, et sont leaders de SPL, avec de la marge sur le reste du monde. Même Al-Hilal, 7 fois champion depuis 2017, accuse aujourd’hui 4 points de retard avec un match en plus. Une réussite à mettre au crédit de l’entraîneur Laurent Blanc, arrivé pour remplacer Marcelo Gallardo, mais aussi de Benzema, bluffant depuis le début de saison.

Une bataille avec Ronaldo pour le titre de meilleur buteur

Avec 16 buts marqués en 18 journées, l’ancien international français fait déjà bien mieux que lors de sa première saison en Arabie saoudite (9 buts en 21 matchs). Et ses dernières semaines nous renvoient plus que jamais à un joueur épanoui, à l’image de ses 14 buts et 5 offrandes sur ses 12 derniers matchs. Surtout, Benzema sait se montrer impactant dans des matchs à enjeux, comme lors de la victoire écrasante des siens face à Al-Hilal le week-end dernier (4-1), ou même face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en décembre (2-1).

«Il a toujours marqué dans sa carrière, quand il était jeune à Lyon, à Madrid et maintenant ici. Et il marque beaucoup. J’espère pour nous, pour lui et pour les fans qu’il continuera à jouer pendant encore trois ou quatre ans. Karim est comme Mbappé aujourd’hui, c’est une machine à marquer. Quand tu as la chance d’avoir un scoreur comme Karim, ou comme Cristiano Ronaldo dans ton équipe, tu es chanceux», souriait Laurent Blanc la semaine dernière en conférence de presse. Avec Houssem Aouar, Moussa Diaby ou encore Steven Bergwijn pour l’alimenter, l’ancien Lyonnais aura des arguments pour le titre de meilleur buteur de Saudi Pro League (il en cumule 16, et Ronaldo 17), mais aussi pour réaliser un doublé King Cup - Championnat, que son club n’a encore jamais réalisé.