Real Madrid : Antonio Rüdiger scelle son avenir

À 32 ans, Antonio Rüdiger est l’un des tauliers du Real Madrid. Un club où l’Allemand a vite trouvé ses marques et sa place. Courtisé par l’Arabie saoudite, l’ancien joueur de Chelsea n’a aucune intention de bouger. Pas même pour rejoindre l’Italie, comme il l’a avoué en conférence de presse avant d’affronter la Squadra Azzurra de Luciano Spalletti, son ancien coach à l’AS Roma.

« Il a été un entraîneur important pour moi plus jeune. À mon arrivée d’Allemagne, je pensais être un bon défenseur, mais il m’a beaucoup appris. Je suis ici pour gagner. Ce sera difficile grâce à ses excellents joueurs et à son excellent entraîneur. Mon expérience en Italie a été importante pour mon développement en tant que joueur. J’ai vraiment apprécié mon passage ici. On y mange les meilleures pâtes et les meilleures pizzas. Il y a de grands clubs ici, mais je n’ai pas l’intention de quitter le Real Madrid pour le moment.» Voilà qui est clair…