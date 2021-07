Le Betis veut garder Nabil Fekir

Sous contrat au Real Betis jusqu'en juin 2023, Nabil Fekir ne devrait pas quitter l'Andalousie cette saison. La raison ? Le directeur sportif Antonio Cordon a tenté de dissuader les potentiels prétendants il y a trois semaines en affirmant que « si quelqu’un le veut, il devra payer beaucoup d’argent ». Et il a réussi : depuis, selon AS, aucune offre n'a été transmise à la direction verdiblanca, qui serait à la recherche de liquidités afin de s'offrir un défenseur central d'expérience après le départ d'Aissa Mandi, parti libre à Villarreal cet été.

La suite après cette publicité

Quant au champion du monde 2018, il ne serait pas contre l'idée de rester. L'international français serait au cœur du nouveau projet sévillan pour son entraîneur Manuel Pellegrini. Continuer son aventure andalouse lui permettrait de retrouver son meilleur niveau à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde 2022, et ainsi espérer un retour en équipe de France. Une réunion entre le joueur et la direction est prévue pour discuter d'une réduction de salaire, étant donné les difficultés du club andalou et les émoluments imposants de l'ancien Lyonnais.