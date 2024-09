Karim Benzema met enfin le feu à Al-Ittihad

Après une saison 2023/2024 assez décevante conclue à la cinquième position de la Saudi Pro League, les joueurs d’Al-Ittihad savent qu’ils vont devoir faire bien mieux cette saison. La direction du club de Djeddah a d’ailleurs mis les bouchées doubles cet été, en enrôlant Moussa Diaby et Houssem Aouar notamment. Mais la star du projet reste Karim Benzema qui, malgré des statistiques tout à fait honorables - 9 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres de championnat - a été la cible de critiques assez fortes des supporters et de la presse.

Mais cette saison a plutôt bien démarré, pour l’ancien buteur du Real Madrid et pour son club, désormais entraîné par Laurent Blanc. Dimanche, Al-Ittihad s’est ainsi imposé sur le score de 7-1 face à Al-Wehda, avec un triplé de KB9, rien que ça. Le buteur compte donc désormais 4 réalisations en 3 rencontres de championnat, alors que son club a remporté les 3 matchs de ROSHN Saudi League disputés jusqu’ici.

Il lance sa saison sur les chapeaux de roues

La rencontre avait démarré fort pour le Français, qui a expédié un missile lucarne opposée depuis l’extérieur de la surface dès la 2e minute. Il signait ensuite le quatrième but de son équipe en début de deuxième période d’une frappe croisée dans la surface, puis, son troisième but du soir en position de renard des surfaces, reprenant un bon centre venu du côté droit. « C’est la première fois que Karim Benzema marque un triplé lors d’un match avec Al-Ittihad, depuis novembre 2023 », indique Goal Arabia, qui explique qu’on a revu « le Karim Benzema du Real Madrid ».

« La star française a atteint le total de 17 buts et 8 passes décisives avec Al-Ittihad, en 32 matchs toutes compétitions confondues », précise Al-Ain. Le joueur a aussi pris la parole au coup de sifflet final. « Bien sûr, heureux d’avoir marqué un triplé, et heureux de remporter des victoires, quant au Clasico, nous verrons ce qui se passera la semaine prochaine », conscient qu’il sera surtout attendu pour ce choc face à Al-Hilal le 21 septembre prochain. Mais avec un Benzema à ce niveau, bien aidé par un Moussa Diaby auteur de 4 passes décisives, Laurent Blanc et Al-Ittihad peuvent viser haut, très haut…