Série A : Santos modifie son écusson en hommage à Pelé

Le club brésilien de Santos a sorti, ce mardi, un nouvel écusson prévu pour la saison 2023 avec un léger changement symbolique. Une couronne en l’honneur du Roi Pelé (1 116 matchs joués et 1 091 buts marqués en 18 saisons) a été installée sur le logo. L’hommage royal est positionné au-dessus de l’insigne, entre les deux étoiles faisant référence aux titres nationaux en 1962 et 1963. Cette nouveauté iconographique a été approuvée en novembre dernier : «Santos utilisera dans les matchs de football professionnel, amateur et futsal, tant dans les catégories masculines que féminines, dans tous ses maillots, une couronne sur les stars existantes des titres mondiaux, en guise d’hommage permanent à Edson Arantes do Nascimento, roi Pelé», est-il écrit dans l’article 103 du texte adopté par la direction paulista.

Ce n’est pas la première fois que Santos honore Pelé sur le maillot. En 2019, lorsque la légende brésilienne fêtait ses 79 ans, le club a utilisé la couronne au-dessus du bouclier, mais uniquement sur l’uniforme du joueur Soteldo, qui portait le maillot numéro 10, immortalisé par Pelé. En 2011, les Peixe ont également honoré le roi sur leur uniforme que l’équipe a utilisé lors de la Copa Libertadores. Encore une fois, l’hommage a pris la forme d’une couronne incrustée sur le numéro zéro de la tunique 10 portée par Paulo Henrique Ganso.

