Brighton : Moisés Caicedo, le nouveau phénomène en Premier League

« Caicedo, pour moi, pourrait devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League et d'Europe. » Voilà les mots forts prononcés par Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, il y a quelques jours, au sujet de Moisés Caicedo (20 ans), l'un des milieux de terrain en vogue depuis quelque temps chez nos voisins anglais. Il faut dire qu'il y a de quoi s'emballer, ou au moins être très enthousiaste, pour cet international équatorien (25 sélections, 2 buts) débarqué dans le sud de l'Angleterre le 1er février 2021, mais qui n'a explosé que récemment au Royaume de Sa Majesté.

Après avoir fait ses gammes avec l'équipe réserve des Seagulls à son arrivée en Angleterre en provenance d'Independiente del Valle (Équateur), qui a récupéré 5 M€ dans cette opération, le natif de Santo Domingo a été envoyé en prêt lors de la première partie de saison dernière au Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen (Belgique), pour s'acclimater à l'Europe. Après 6 mois convaincants en Jupiler Pro League, le jeune Moisés Caicedo a retraversé la Manche avec l'ambition de prouver à Graham Potter qu'il pouvait s'imposer en Premier League. Il lui aura fallu patienter 11 matchs. Mais cela valait le coup d'attendre.

Une adaptation express à la Premier League

Titularisé pour la première fois à l'Emirates Stadium, l'Équatorien a réalisé une prestation de haut vol pour ses grands débuts dans l'élite anglaise, participant activement au succès de Brighton contre Arsenal (2-1, le 9 avril dernier), avec, notamment, une passe décisive à son actif. Ses qualités évidentes ont alors poussé le coach des Seagulls à ne plus jamais le sortir de son XI de départ. Moisés Caicedo, parfois comparé à N'Golo Kanté pour sa capacité à avaler les kilomètres sans jamais montrer signe de fatigue, se fait aisément remarquer sur le pré par son style très agressif et énergivore, lui permettant de gratter de nombreux ballons.

En plus d'être très propre techniquement, c'est un élément qui aime toucher le ballon et le faire vivre en réalisant des gestes techniques utiles à son équipe. Celui qui a ouvert son compteur but en championnat le 7 mai dernier, face à Manchester United (4-0), apprécie également se projeter à la récupération du cuir. Il a cette capacité à analyser le jeu pour faire le choix juste et ainsi faire progresser son équipe sur le terrain. Sa créativité et sa vision du jeu, un aspect sur lequel il peut toutefois faire encore bien mieux, aident en ce sens.

Bientôt un top club pour Caicedo ?

« Caicedo est un joueur de haut niveau avec et sans ballon, analysait Roberto De Zerbi avant la défaite contre Manchester City (1-3) le week-end dernier. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons avec le ballon, mais sans lui dans les espaces défensifs, ce n'est pas si bon. Avec Caicedo, je ne vois rien qui ne soit pas au plus haut niveau. Et il n'a que 20 ans, il est très jeune, donc il peut apprendre et s'améliorer davantage. Il n'a pas de limite. » Couvert d'éloges par son coach, celui qui sera un élément majeur de l'Équateur lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, semble promis à un avenir radieux en Premier League.

La presse anglaise a récemment fait état d'un intérêt de Chelsea pour Moisés Caicedo, qui apparaît comme le successeur naturel de N'Golo Kanté (sujet à de nombreux pépins physiques ces derniers mois et dont le contrat expire en juin prochain) du côté de Stamford Bridge. La présence de Graham Potter sur le banc des Blues n'a rien d'anodine à ce propos. S'il veut véritablement s'imposer parmi les meilleurs à son poste, le n°25 de Brighton va devoir prendre encore plus d'ampleur dans l'entrejeu et confirmer dans la durée. Habitué à briller dans les grands matchs face aux cadors, le jeune milieu aura, ce samedi (16 heures) lors de la réception de Chelsea, l'occasion rêvée de rayonner. Pour, peut-être, séduire son éventuel futur employeur et encore mieux scintiller en Angleterre. La carrière de la pépite est en tout cas bien lancée.