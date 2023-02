Crystal Palace : Patrick Vieira revient sur le départ de Shaun Derry

Le départ de Shaun Derry s’est fait dans la précipitation à la surprise générale. L’entraineur adjoint de l’équipe première de Crystal Palace a fait ses valises alors qu’il était une figure du club anglais. Une certaine mésentente avec Patrick Vieira au niveau du management des joueurs serait à l’origine de la fracture puis du divorce entre les deux hommes, selon The Athletic. En effet, Vieira aurait jugé que Derry avait outrepassé son rôle et ses responsabilités, l’entraineur français estimant que le style de gestion de l’homme de 45 ans était trop différent du sien. Après la défaite de Crystal Palace à Everton en octobre dernier (3-0), Patrick Vieira était entré dans le vestiaire de Goodison Park pour trouver son entraineur adjoint en train de réprimander les joueurs d’après le média anglais. En effet, Derry était passionné mais direct dans ses commentaires, faisant comprendre à quel point leur performance avait été inacceptable.

L’approche plus passionnée de l’homme de 45 ans lorsqu’il parlait à l’équipe de Crystal Palace, une approche perfectionnée lors de ses propres périodes en tant que manager à Notts County et Cambridge United, a toujours eu le potentiel de causer des problèmes. À Palace, on considérait que la tâche de s’occuper des joueurs incombait au manager et à son assistant Osian Roberts. C’est donc la principale cause de conflit entre les deux hommes ce qui a finalement conduit au départ de Derry. «C’est la décision que j’ai prise. Je peux confirmer qu’il ne fait pas partie du staff. Je ne veux pas entrer dans les détails mais, bien sûr, il était une figure importante, il a joué et il était le capitaine ici (pour Crystal Palace, ndlr). Je ne veux pas entrer dans les détails. Il a été bon pour ce club» a d’ailleurs déclaré Patrick Vieira à ce sujet lors de la conférence de presse d’avant match pour la rencontre face à Manchester United ce samedi (16h).

