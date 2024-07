Les nouveaux maillots domicile et extérieur 2024/25 de l’OM dévoilés !

Qu’on se le dise, ça bouge à l’OM ! Que ce soit au niveau du staff technique avec l’arrivée de Roberto De Zerbi ou au sein de l’effectif avec de nombreux mouvements à venir aussi bien dans le sens que des arrivées. Concernant les maillots de la saison 2024-25, du changement aussi dans le design des tuniques domiciles et extérieures. Si l’équipementier reste bien évidemment Puma et que le sponsor principal reste CGA CGM, l’équipementier allemand a choisi d’innover, notamment au niveau du logo du club phocéen.

La suite après cette publicité

Intégré dans un blason, ce dernier comprend également des motifs bleus sur les côtés. Deux maillots présentés dans un clip tourné dans les quartiers de Marseille. Pour la tunique que les Olympiens arboreront à domicile, on retrouve une combinaison des couleurs emblématiques du club, à savoir le blanc et le bleu ciel, rehaussées de touches de bleu marine. Concernant le maillot extérieur, ce dernier puise son inspiration dans la mer Méditerranée et arbore deux nuances de bleu turquoise (représentant la mer) combinées à des logos dorés (symbolisant le sable et la plage). De quoi offrir un look élégant.

À lire

L’OM va accueillir un nouveau coordinateur sportif

Un logo redessiné, la fierté de la ville au coeur du projet !

«PUMA et l’Olympique de Marseille sont fiers de dévoiler la compagne de lancement pour les nouvelles tenues domicile et extérieure de la saison 2024/2025, qui seront portées par les joueurs à partir des matchs de préparation cet été et qui seront disponibles dès le 2 juillet. Pour cette nouvelle saison, PUMA et l’Olympique de Marseille ont choisi de célébrer ce qui fait l’essence de la vie marseillaise : la ferveur. Celle-ci se manifestant dans le quotidien des supporters mais aussi dans les éléments façonnant le paysage et la chaleur de vie si propre à la ville, précise, par ailleurs», le communiqué officiel.

La suite après cette publicité

A noter, par ailleurs, qu’une campagne inédite a été imaginée pour faire la promotion de ces nouvelles tuniques. Ainsi, des portraits de supporters âgés de 1 à 114 ans seront affichés au cœur de la ville et «les fans auront la possibilité de scanner les QR codes situés à côté de chaque portrait afin d’avoir la chance de gagner un maillot de l’Olympique de Marseille. Pour aider les Marseillais dans leur quête, PUMA France partagera sur son compte Instagram une carte de Marseille où sont disposés les portraits». Pour rappel, fort de ses nouvelles tuniques, l’OM débutera sa saison en Ligue 1 le 18 août prochain sur la pelouse de Brest…

Retrouvez les maillots, survêtements et les autres produits de l’OM sur la boutique Foot.Fr