FC Barcelone : Hansi Flick bouillonne de rage

Le FC Barcelone disputera son match de Liga en retard face à Osasuna ce soir. Une rencontre de la 27e journée qui devait se jouer en début de mois, mais qui avait été reportée suite au décès du médecin de l’écurie catalane Carles Miñarro. L’occasion de prendre 3 points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Mais cette rencontre agace particulièrement Hansi Flick, pourtant calme jusqu’ici. Un premier coup de rage de la saison pour le coach allemand…

En conférence de presse mercredi, l’ancien du Bayern ne s’était d’ailleurs pas caché et a pesté contre le calendrier de la Liga. « Je préfère ne pas parler de ma réaction quand j’ai appris que nous allions jouer ce jeudi, il vaut mieux pas. On peut parler du match de demain, mais aussi de celui contre Leganés (samedi 12 avril), avant celui contre Dortmund le mardi suivant. Quand vous jouez à l’extérieur à 21 heures, vous rentrez tard ensuite, je ne suis pas content. Quand vous voyez comment gère ça d’autres ligues… Tu dois protéger tes équipes pour qu’elles aient du succès », avait-il lancé.

Flick a réuni les journalistes

Il faut dire qu’avec ce match de ce soir et celui qui arrive dimanche contre Girona (16h), le FC Barcelone n’aura pas 72 heures de repos, et ce sera pareil avant la Ligue des Champions. Un sujet duquel s’était déjà plaint Carlo Ancelotti, et qui énerve Hansi Flick, qui devra en plus se passer de deux internationaux sudaméricains revenus trop tard ce soir : Raphinha et Araujo. Comme l’explique El Periodico, l’Allemand est particulièrement irrité et les journalistes qui couvrent l’actualité du club catalan indiquent qu’ils n’ont jamais vu Hansi Flick comme ça. Mundo Deportivo indique que le coach ne veut pas tomber dans le victimisme, mais qu’il voulait tout de même faire passer un message.

Après sa conférence de presse remarquée, il a même réuni plusieurs journalistes en off pour continuer de leur transmettre son malaise, assurant notamment qu’en Allemagne, l’organisation est meilleure et qu’on protège bien mieux les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Un procédé très rare et auquel Flick n’avait pas habitué les suiveurs du Barça, mais qui témoigne de sa colère envers la Liga. Clairement, l’Allemand et son homologue Carlo Ancelotti sont dans le même bateau…