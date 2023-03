Bayern-PSG : l’absence de Neymar est une bonne chose pour Hoarau

La suite après cette publicité

Ancien joueur du PSG entre 2008 et 2013, Guillaume Hoarau garde un certain attachement avec le club de la capitale. Interrogé avec d’autres anciens du club par Le Parisien ce mercredi, en amont du 1/8 de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG, l’attaquant de 39 ans estime que l’absence de Neymar pourrait être favorable au club francilien.

Avec Neymar out jusqu’à la fin, c’est peut-être mieux. Cela veut dire que Paris peut rejouer exactement comme face à l’OM. Et si l’intensité et l’état d’esprit sont les mêmes qu’au Vélodrome (0-3), cela peut passer. Mais attention, le Bayern ce n’est pas l’OM, prévient l’actuel joueur de la JS Saint-Pierroise, en Réunion. Mais j’ai aussi l’impression qu’une certaine suffisance se dégage du Bayern après le match aller. Tout dépendra de Mbappé car il n’y a qu’un seul but à remonter.»

À lire

Suivez la rencontre Bayern Munich-Paris Saint-Germain en direct commenté