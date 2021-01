Angers - PSG Streaming : comment regarder le match en direct

La Ligue 1 Uber Eats en a terminé avec sa phase aller depuis ce week-end. Après un Classique haletant entre le PSG et l’OM (2-1) à Lens, la L1 est de retour pour le début de la phase retour. Et nouveau gros test pour son nouveau coach Mauricio Pochettino, positif à la COVID-19 et donc absent en Anjou, puisque c’est une équipe toujours difficile à manœuvre, Angers, qui se dresse sur la route du vice-champion d’Europe. Pour cette rencontre de la 20e journée de Ligue 1, le PSG récupère Neymar qui devrait débuter ce soir après son entrée en jeu face à l’OM. Ce qui n’est pas le cas de Kylian Mbappé, pas à 100 % depuis quelques semaines et qui pourrait débuter le match sur le banc. Ce qui pourrait profiter à Mauro Icardi, en feu depuis son retour de blessure et auteur de 3 buts lors de ses 2 derniers matches. C’est donc une formation francilienne revigorée qui se présente au stade Raymond Kopa d’Angers et qui a l’obligation de l’emporter pour garder le contact et mettre la pression sur l’OL, tout juste sacré champion d’automne.

Bien que largement favori, le PSG devra se méfier d'une formation angevine joueuse et capable du meilleur (victoire face à l'OM 2-1) comme du très moyen (lourde défaite 3-0 face à Monaco). La bande à Stéphane Moulin, actuellement 7e de L1 proposera son habituel 4-2-3-1 avec Lois Diony en pointe et Angelo Fulgini à la baguette. Cette affiche est clairement en faveur du PSG ces dernières saisons. Les Parisiens, ont notamment remporté les 10 dernières confrontations entre les deux équipes toutes compétitions confondues, mais restent sur deux nuls consécutifs loin du Parc des Princes.

