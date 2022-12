Real Valladolid - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid retrouve la Liga ce vendredi après la longue trêve de la Coupe du Monde. Deuxième du championnat à deux points du Barça, le club merengue a l’occasion de repasser en tête et mettre la pression sur son rival. Il faudra pour cela s’imposer sur la pelouse du Real Valladolid (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30).

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti retrouve pour ce match Karim Benzema, remis de sa blessure qui l’a privé du Mondial. Le coach madrilène aligne Asensio et Vinicius à ses côtés, et un trio Valverde-Kroos-Ceballos dans l’entrejeu alors que Modric, Tchouaméni et Camavinga sont sur le banc. Rudiger et Alaba forment la charnière centrale devant Courtois, avec Carvajal et Mendy sur les côtés. Privé de Anuar, El Yamiq et Olaza, Valladolid se présente aussi en 4-3-3 avec notamment Leon à la pointe de l’attaque, accompagné par I.Sanchez et Plano.

À lire

Le Real Madrid pousse pour ouvrir le score à Valladolid !

Les compositions :

Real Valladolid : Masip - Fresneda, Joaquin, J.Sanchez, Escudero - Mesa, Monchu, Aguado - I.Sanchez, Leon, Plano

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy - Valverde, Kroos, Ceballos - Asensio, Benzema, Vinicius