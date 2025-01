FC Barcelone : la sortie brûlante du grand rival de Joan Laporta

Le FC Barcelone vit des moments cruciaux, au niveau sportif, institutionnel et économique, avec l’échec des inscriptions de Dani Olmo et Pau Víctor pour la deuxième partie de saison, même si le cas du meneur de jeu catalan est beaucoup plus préoccupant en raison des chiffres impliqués dans sa signature et son contrat. S’il est confirmé que l’ancien joueur de Leipzig ne peut pas continuer à faire partie de l’équipe du Barça, comme tout semble l’indiquer en ce moment, le club catalan aura un vide dans l’équipe de Hansi Flick, l’image du président Joan Laporta, le conseil d’administration et l’entité seront gravement endommagés et l’institution sera également confrontée à un trou encore plus noir dans ses caisses. Une situation désastreuse à tout point de vue, qui représente notamment du pain béni pour tous les fervents opposants à la politique de Laporta.

Víctor Font, leader du projet Sí al Futur, a aujourd’hui fortement accusé Joan Laporta pour sa gestion des inscriptions de Dani Olmo et Pau Víctor. L’ancien candidat à la présidence de Barcelone a publié mercredi une déclaration sévère dans laquelle il l’a accusé d’improvisation, de manque de professionnalisme et de nuire à l’entité sur le plan économique, sportif et institutionnel. Il lui a en outre demandé d’expliquer ses actes : «Nous ne resterons pas les bras croisés face au gaspillage des ressources et du prestige du club, et aux conséquences sportives que cela entraîne. Le Barça et ses partenaires méritent de mettre fin aux mauvaises pratiques et d’être à nouveau fiers de qui nous sont : bien plus qu’un club», est-il écrit dans le communiqué officiel publié par le féroce opposant. Mais Víctor Font ne s’est pas arrêté là.

Joan Laporta attaqué frontalement !

Dans la suite de sa missive, Víctor Font attaque directement le président des Blaugrana exigeant de «la transparence sur l’opération de vente de sièges VIP au Camp Nou» : «Compte tenu de la gravité des événements liés à l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor, et compte tenu de l’image terrible et inappropriée du meilleur club du monde, nous partageons l’inquiétude de tous les culés face aux conséquences sportives, économiques et institutionnelles désastreuses dans ce cas, le résultat est la perte possible d’un joueur que nous avons signé il y a quatre mois pour 55 millions d’euros et qui, comme nous le voyons maintenant, pourrait partir à cause d’une direction pleine d’improvisations et d’un manque absolu de professionnalisme. Nous espérons que la situation des deux joueurs pourra être résolue, mais nous considérons qu’il est intolérable que le plus haut dirigeant du Barça agisse de cette manière et offre cette image. C’est pourquoi nous exigeons que le conseil d’administration et le président Joan Laporta donnent immédiatement toutes les explications nécessaires pour détailler les actions qu’ils ont entreprises et quelles en seront les conséquences».

En énumérant plusieurs questions, Víctor Font exige des réponses et les détails du projet de secours fixé par Joan Laporta et ses prochaines conseillers pour les prochains mois : «Nous voulons connaître la raison pour laquelle nous avons recruté un joueur aussi précieux, sachant que nous avons dépassé le fair-play si, comme cela a été démontré, nous n’avions aucun plan pour résoudre la situation. Nous voulons connaître la raison pour laquelle nous avons recours au tribunal si nous savions qu’il n’y avait aucune issue, comme le prouvent les résolutions émises par les juges.C’est pourquoi nous accordons un temps raisonnable pour écouter les explications du président et voir les mouvements immédiats du club. Mais nous restons volontaires et vigilants. Nous ne resterons pas les bras croisés face à la dilapidation des ressources et du prestige du club, et aux conséquences sportives que cela entraîne». Quelles actions le club entreprend-il désormais pour éviter la perte d’Olmo et de Pau Víctor ? C’est la question centrale de cette sortie brûlante.