Ventes de maillots : Lionel Messi cartonne au PSG

À défaut d'en être une, pour le moment, sur le terrain, l'arrivée de Lionel Messi au PSG est une véritable réussite marketing pour le club de la capitale.

En recrutant Lionel Messi l'été dernier, le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension. Avec l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pour certains, joueurs de l'histoire du ballon rond, allié à Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria, les Rouge-et-Bleu ont offert une puissance de frappe hors du commun à Mauricio Pochettino. Toujours avec l'objectif ultime de remporter, enfin, la Ligue des Champions. Dans le même temps, le club de la capitale avait l'ambition de soigner son image et de prendre encore plus de place d'un point de vue marketing, grâce à la réputation et la cote de popularité de l'Argentin.

S'il va falloir attendre encore un peu pour savoir si Lionel Messi est capable d'emmener Paris sur le toit de l'Europe, et que cela passe notamment par le huitième de finale contre le Real Madrid (match aller ce mardi, 21h), le vice-champion de France en titre peut déjà se targuer d'avoir franchi un cap commercial. C'est en tout cas ce qu'assure Fabien Allègre, le directeur marketing du Paris SG, à Marca.

Le maillot de Messi devant Neymar, Mbappé, et déjà record

« Messi cartonne dans la vente de maillots puisque 54% de ceux vendus portent son nom. Entre nos deux boutiques et les ventes en ligne, nous avons déjà dépassé nos chiffres de la saison dernière en moins de six mois et dans le contexte que nous connaissons tous (en référence au Covid-19, NDLR) », explique Fabien Allègre. « Ça se voit dans tous les départements, que ce soit sur les réseaux sociaux où notre nombre de followers a augmenté de 50% en dix mois et dans la vente de maillots car c'est le meilleur départ que ce club ait jamais connu ».

La mise en avant de La Pulga et de ses maillots floqués du n°30 dans les deux boutiques du PSG (aux Champs-Élysées et aux abords du Parc des Princes) contribue notamment à ce succès commercial. Le directeur marketing parisien affirme que les ambitions du club sont d'atteindre un chiffre d'affaires de 25 à 30 M€ rien que dans la boutique des Champs, qui a fait l'objet de grands travaux d'agrandissement récemment (370 mètres carrés, répartis sur 2 étages).

Le PSG veut titiller le Real Madrid

« Que ce soit Neymar, Messi, Marquinhos, (Presnel) Kimpembe ou (Kylian) Mbappé, tous contribuent à faire rayonner l'image de Paris dans le monde », précise toutefois Fabien Allègre auprès du quotidien madrilène, rappelant également que l'arrivée de Sergio Ramos a contribué à diffuser l'image du PSG à travers la planète. Une chose est sûre, le PSG n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. « Nous nous sommes déjà placés parmi les meilleurs ces cinq dernières années et, cette saison, nous allons terminer avec une croissance exceptionnelle. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus du Real Madrid. » Le match est, là aussi, déjà lancé.

Les fans du PSG massés devant la boutique sur les Champs-Élysées pour le maillot de Lionel Messi