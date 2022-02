Lionel Messi, un vrai bourreau face au Real Madrid

La suite après cette publicité

Quatre ans après la déconvenue de 2018 (1-3, 1-2), le Paris Saint-Germain retrouve le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions dès ce mardi (21h) pour la manche aller. Une finale avant l’heure pour beaucoup. Pour les Parisiens, cette double confrontation à venir va être un sacré révélateur. Et ce, pour plusieurs raisons.

À l’heure où Kylian Mbappé est annoncé avec insistance à Madrid, Paris voudra sans doute prouver (dans un ultime essai désespéré ?) à l’international français (53 sélections, 24 buts) que l’équipe francilienne a l’étoffe d’un futur champion. Mais surtout, après avoir atteint la finale et les demi-finales ces deux dernières années, les Rouge-et-Bleu veulent enfin démontrer qu’ils peuvent atteindre le Graal, notamment après leur mercato estival 2021 très clinquant.

Messi a souvent fait mal aux Merengues

D’ailleurs, parmi les stars recrutées, le PSG compte vraiment sur un certain Lionel Messi (34 ans) pour passer l’obstacle madrilène. Pour le moment, l’Argentin est très loin de ses standards blaugranas (7 buts, 8 passes décisives en 20 matches, toutes compétitions confondues). Autant dire que la Pulga a rapporté aujourd’hui davantage de bénéfices d’images et financiers que sur le plan sportif. Mais sa prestation face au LOSC (1 but, 1 passe décisive) a-t-elle signé son réveil ? Les dirigeants parisiens ne le savent pas encore. En revanche, ils espèrent que leur numéro 30 retrouvera son efficacité légendaire face aux Merengues.

C’est tout simple, Messi a joué 45 matches face à la Casa Blanca, toutes compétitions confondues. 2 en Ligue des Champions, 29 en Liga, 8 en Coupe du Roi et 6 en Supercoupe d’Espagne. Son bilan ? 19 victoires, 11 nuls et 15 défaites. Plutôt équilibré donc. En revanche, niveau statistiques personnelles, l’international albiceleste (158 sélections, 80 buts) a souvent fait mal aux Madrilènes (26 buts, 14 passes décisives). En Espagne, le Real Madrid était d’ailleurs la cinquième équipe ayant encaissé le plus de buts par Messi, après Bilbao (29), Valence (31), l’Atlético de Madrid (32) et Séville (38). À Paris, les Rouge-et-Bleu croisent désormais les doigts.

