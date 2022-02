PSG : Leo Messi se réveille au meilleur des moments

La suite après cette publicité

Enfin une prestation convaincante pour Lionel Messi en Ligue 1. Cela faisait plus de six mois et son arrivée au mois d'août que l'on attendait ça. Titulaire à la pointe d'un 4-3-3 assez hybride, il n'est jamais resté à sa place durant cette rencontre et c'est sans doute pour cela qu'il fut insaisissable pour des Dogues, dépassés en défense qui plus est.

«Je n'avais aucun doute, Leo est le meilleur joueur du monde. Comme n'importe qui, il a besoin de temps d'adaptation. Il avait besoin de temps pour récupérer sa meilleure forme physique, après un mois sans jouer à cause du Covid. C'est important que Leo montre une telle participation et un tel engagement» se satisfaisait Mauricio Pochettino devant la presse après ce joli succès.

Buteur, passeur et un 7e montant en Ligue 1

La Pulga fut partout ce soir. Elle a d'abord réglé la mire en enroulant une frappe passée de très peu à côté (18e), puis a offert un but à Presnel Kimpembe sur corner, grâce aussi à la mauvaise sortie d'Ivo Grbic. C'est toujours bon pour les stats peut-on se dire, mais le meilleur était encore à venir pour celui que notre rédaction a nommé homme du match avec une note de 7,5. Il a enfin retrouvé le chemin du but en championnat, sa seconde réalisation après celle contre Nantes, le 20 novembre dernier.

Son contre sur le dégagement de Botman permettait à l'Argentin de se mettre dans le sens de la marche et de marquer le but du 3-1 (38e), celui qui offrait plus d'air aux Parisiens. Juste avant la pause, il envoyait même un coup-franc sur la barre, son 7e montant depuis le début de la saison. Par la suite, il fut plus discret aux abords de la surface mais cela s'expliquait par son positionnement.

Il a déserté le front de l'attaque au profit de Mbappé et Di Maria, remplacé par précaution avant même la pause par Draxler à cause d'un petit pépin au mollet. Positionné entre les lignes, parfois même très bas dans une position de numéro 8, il a eu plus d'influence sur le jeu. C'est par exemple lui qui transmet à Verratti, depuis le rond central, sur le but de Mbappé (66e). Un choix tactique assumé et peut-être un positionnement enfin trouvé, alors que se présente le Real Madrid le 15 février au Parc des Princes.