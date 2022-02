Le naufrage défensif du LOSC

La suite après cette publicité

La soirée avait tout pour être belle pour le LOSC. Le retour du public à Pierre-Mauroy, une affiche face au PSG et un espoir de se dire que l'actuel leader de la Ligue 1 était prenable. Puis tout à voler en éclat dès la 10e minute de jeu, la faute à une première erreur d'Ivo Grbic, qui va donner le ton à sa défense pour le reste de la rencontre. Lille a pris 5 buts ce soir (score final 5-1), dont trois directement liés à des fautes individuelles.

Gourvennec a immédiatement pris la défense de son portier en conférence de presse. «Je ne les explique pas (les erreurs). Il a fait de très bonnes choses, un match contre un top adversaire qui n'a perdu qu'un match en L1 à Rennes. On va discuter à froid, en début de semaine à tête reposer. On doit regarder ce qu'il s'est passé», temporisait l'entraineur des Dogues.

Les partenaires de Grbic ne lui reprochent rien

Responsable sur le second but parisien, en ne captant pas ce corner de Messi, le Croate a laissé Kimpembe marquer, puis a été imité en fin de première période par son défenseur, Sven Botman, coupable quant à lui d'un mauvais dégagement dans les pieds de Messi. L'Argentin n'avait alors plus qu'à battre Grbic. Avec déjà trois buts "offerts" au PSG dès la première mi-temps, il n'y avait plus grand-chose à espérer derrière.

«C'est sur, c'est compliqué mais ça peut arriver à tout le monde. On reste une équipe. Ça arrive de faire des erreurs. Il faut juste se relever et continuer», assurait Jonathan David face à la presse, ce que confirmait Amadou Onana. «Je pense qu'on gagne et on perd ensemble. Malgré les deux buts, on en prend trois autres où il a fait tout ce qu'il pouvait donc on ne lui reproche rien.» Grbic a le soutien de ses coéquipiers, c'est déjà ça.