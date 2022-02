Lille-PSG : les notes du match

Pour la 23eme de Ligue 1, Lille recevait le PSG ce dimanche soir. Pour ce match, Jocelyn Gourvennec décidait d'aligner Hatem Ben Arfa dans le onze titulaire. Il était aligné avec Jonathan David de retour après une trêve usante avec le Canada. De son côté, Mauricio Pochettinno pouvait compter sur le retour de Achraf Hakimi en défense, mais surtout de Lionel Messi en attaque. Le début de match était globalement maitrisé par les Parisiens qui ouvraient même le score grâce à Danilo Pereira. Le Portugais profitait d'une grosse bourde de Grbic (10e). Un but qui a eu le mérite de réveiller Lille qui proposait beaucoup mieux par la suite et qui revenait logiquement dans la partie grâce à Botman (28e). Mais ce but a totalement perturbé le jeu des Lillois qui se sont effondrés par la suite.

La suite après cette publicité

Seulement quelques minutes après l'égalisation, le PSG reprenait l'avantage grâce à Presnel Kimpembé. Dans la continuité de ce but, les Parisiens déroulaient et parvenaient même à enfoncer le clou grâce à... Lionel Messi. La Pulga profitait d'une nouvelle erreur de la défense lilloise pour se présenter seul face au gardien et inscrire son deuxième but de la saison en Ligue 1. Au retour des vestiaires, c'est Danilo Pereira qui inscrivait un nouveau but, son deuxième de la soirée. À l'entrée de la surface, il envoyait une frappe imparable (4-1, 51e). Après avoir vu tous ses coéquipiers marquer dans ce match, Kylian Mbappé voulait évidemment y aller de son but dans cette rencontre. Le numéro 7 parisien y parvenait peu après l'heure de jeu (5-1, 67e) d'une merveille de lucarne. Son 11eme but de la saison. Malgré plusieurs autres occasions, le score ne bougera plus. Le PSG corrige Lille et fait le plein de confiance avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Le LOSC fait la mauvaise opération au classement et pointe à la 11eme place.

L'homme du match : Messi (7,5) : et si Lionel Messi avait fait son meilleur match depuis son arrivée au PSG ? Une belle passe en profondeur vers Di Maria pour casser les lignes d'entrée (14e), avant une bonne frappe qui a frôlé le cadre (18e). Malgré quelques pertes de balles en première mi-temps (8), il place un joli ballon piqué pour faire le break. L'Argentin n'a ensuite pas eu beaucoup de chance, car il touche la barre sur un coup-franc, avant de cadrer trois frappes bien repoussées par Grbic. Dans le jeu, on l'a également vu beaucoup combiner avec ses partenaires et créer du danger.

Lille

Grbic (2) : le gardien lillois a très mal démarré son match avec sa terrible erreur sur le but de Danilo, à qui il a offert l'ouverture du score (10e). Pas rassasié, il s'est de nouveau troué sur sa sortie sur le corner offert aux Parisiens par Gudmundsson, offrant le but vide à Kimpembe. Il a ensuite rejoint la longue liste des gardiens de but lobés par Lionel Messi sur le troisième but parisien (38e). Après son premier arrêt face à Messi, il renvoie le ballon dans l'axe, ce qui profitait à Danilo qui s'offrait alors un doublé d'une frappe contrée (52e). Son calvaire a continué avec une magnifique frappe de Mbappé. Une soirée à oublier pour le portier prêté par l'Atletico de Madrid.

Celik (3,5) : le latéral turc s'est fait déposer sur place par Mendes sur l'ouverture du score parisienne (10e), avant de proposer un centre dangereux bien dévié par Donnarumma (18e). Il a globalement semblé dépassé sur son côté, perdant la plupart de ses duels et n'étant pas en réussite dans ses transmissions. Il a également perdu trop de ballons et n'est pas sorti sur Mbappé sur le but de ce dernier. Averti à la 75e minute pour une faute sur Kimpembe.

Fonte (4) : l'expérimenté défenseur portugais n'a pas réalisé un très gros match face au club de la capitale. Il a paru moins tranchant dans ses interventions qu'à son habitude, à l'image de son contrôle raté sur une longue passe de Mendes qui aurait pu laisser partir Mbappé. Bien qu'il ne se soit pas fait dribbler il n'a pu empêcher les cinq buts adverses, ne réalisant qu'une interception et ne gagnant qu'un duel.

Botman (4) : match en demi-teinte pour le géant néerlandais. Il démarrait bien la rencontre avec sa bonne sortie dans les pieds des attaquants adverses (2e), avant de se montrer dangereux par deux fois offensivement. D'abord d'une tête dangereuse sur corner (21e), puis à nouveau d'une reprise acrobatique sur un service de Ben Arfa permettant au LOSC d'égaliser (28e). Cependant, il était coupable sur le but de Messi, à qui il rend le ballon dans la surface. Il a également offert à Messi un coup franc dangereux finissant finalement sur la barre transversale. Enfin, il a été battu par Draxler dans sa surface dans l'action amenant le quatrième but adverse.

Gudmundsson (3,5) : après une demi-heure correcte, il envoyait bêtement le ballon en corner, pour ce qui a été le coup de pied de coin amenant le but de Kimpembe. Globalement il n'a pas toujours semblé serein face aux attaquants parisiens, perdant 6 de ses 8 duels. Il n'a passion plus été décisif offensivement (0 centres réussis), malgré sa frappe sur Donnarumma en fin de match (78e).

André (5) : le milieu français a réalisé une prestation correcte, beaucoup de ballons passant par lui. II a offert une belle passe dans la surface pour Celik en première période amenant un des premiers ballons dangereux de son équipe(18e). Il a également tenté de presser aussi bien qu'il pouvait le porteur de ballon parisien, mais son influence n'a pas été déterminante.

Onana (5,5) : le géant milieu belge a réalisé un bon match. Étant assez actif dans l'entre-jeu lillois, il a tenté de déranger les Parisiens dans la construction (5 fautes). Il a aussi tenté d'apporter son aide sur le plan offensif, comme avec sa tête sur corner (7e), ou sa reprise cadrée du plat du pied à l'entrée de la surface (10e). Très précis dans ses transmissions (94% de réussite) il a semblé bon dans le jeu long (6/8). Un des meilleurs lillois ce soir.

Bamba (6) : l'ailier français était en jambes ce dimanche soir, il l'a démontré d'entrée de jeu en débordant Hakimi (2e), ou en remontant bien le ballon (14e). Il était intéressant sur son côté gauche, tentant d'apporter de la verticalité et de la vitesse aux attaques lilloise, comme lorsqu'il s'est joué de Mendes dans la surface (76e). Il a également été adroit sur les corners. Il a été remplacé par la recrue nordiste, Zhergrova (85e).

Weah (3) : le joueur formé au PSG n'était pas dans un bon soir face à son ancienne équipe. Transparent, il a touché très peu de ballon (30) et ne s'est pas créé d'occasion. Il était notamment bien repris par Kimpembe sur le côté (4e et 57e) lorsqu'il tentait des débordements. Un match difficile pour l'international américain. Remplacé par Bradaric (70e)

David (3) : timide en première période, il a tout de même offert une très belle passe pour Weah, finalement hors-jeu (35e). En première période, il a touché 15 ballons, ne proposant aucune frappe ou aucune passe dangereuse. Sa seconde période est une copie conforme de la première puisqu'il n'a touché que 13 ballons. Il n'aura pas du tout inquiété la charnière centrale parisienne, perdant 6 de ses 8 duels.

Ben Arfa (5) : l'ancien parisien arrivé cet hiver dans le Nord avait à coeur de bien faire face à son ancien club. Il a été auteur de la première frappe lilloise, d'un enchainement rapide, contré par kimpembe (7e), avant d'éliminer Angel Di Maria sur la ligne de but du PSG pour servir parfaitement Sven Botman en retrait pour l'égalisation lilloise. Il a cependant était moins présent plus le match avançait dans le temps, mais a tout de même montré de bonnes choses, prouvant que sa qualité technique était toujours présente. Remplacé par Gomes (70e), qui aurait pu inscrire son premier but en Ligue 1 (87e).

PSG