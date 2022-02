Vidéo : le superbe but de Kylian Mbappé avec le PSG face à Lille

Le Paris Saint-Germain affronte en ce moment même le LOSC pour le match de clôture de la 23e journée de Ligue 1. Les hommes de Mauricio Pochettino déroulent à Pierre-Mauroy, notamment grâce à un doublé du milieu défensif portugais Danilo Pereira.

Titulaire ce dimanche soir, l'attaquant français Kylian Mbappé s'est illustré quelques minutes après l'heure de jeu. Servi sur la gauche par Marco Verratti, l'international tricolore (53 sélections, 24 buts) s'est mis sur son pied droit avant d'envoyer sa frappe à 25 mètres dans la lucarne d'Ivo Grbic (5-1, 67e).

GOLAZOOO ! Quelle frappe et quel but de @Kmbappe 🤯 #LOSCPSG #PSG



