Ventes de maillots en France : l'OM talonne le PSG, le Real Madrid revient en force, MU boosté par CR7

Place au traditionnel classement des meilleures ventes de maillots réalisées par la boutique Foot.fr pour cette première partie de saison 2021-2022. Comme l'an dernier, le PSG et l'OM reste leaders. Si le Real Madrid de Karim Benzema complète le podium, le FC Barcelone perd une place alors que le Manchester United de Cristiano Ronaldo fait son retour dans le top 10.

Qui dit fin d'année civile dit classement des ventes de maillots en France, pour la boutique Foot.fr, après la première partie de cette saison 2021-2022, toujours marquée par la pandémie de Covid-19 ou encore par la violence observée à de trop nombreuses reprises dans les stades de l'Hexagone. Même si la crise sanitaire bouleverse de nombreux éléments, cela n'empêche pas les amoureux du ballon rond de continuer à s'offrir les plus beaux maillots de leur équipe favorite, après notamment un mercato estival 2021 de folie ayant vu Lionel Messi quitter le FC Barcelone ou encore Cristiano Ronaldo revenir à Manchester United.

La suite après cette publicité

L'arrivée de La Pulga à Paris a d'ailleurs grandement contribué au maintien du Paris Saint-Germain à la première place de ce classement. Le trio de stars du club de la capitale, Messi-Neymar-Mbappé, mais aussi l'autre recrue phare de l'été dernier, Sergio Ramos, ont permis au PSG et à leurs maillots Jordan et Nike de conserver leur fauteuil de leader car derrière, comme l'an dernier, l'Olympique de Marseille se retrouve dauphin de son grand rival. Cette fois-ci, les Olympiens talonnent de peu leurs homologues parisiens. L'effervescence autour de Jorge Sampaoli et des nombreuses recrues débarquées sur la Canebière ont permis à l'OM et Puma de réaliser de belles opérations.

Le boost CR7 pour Manchester United !

Sixième du classement de l'année 2020 des ventes de maillots en France, le Real Madrid effectue une très belle remontée et vient compléter le podium. Les jolis maillots designés par adidas ont eu énormément de succès auprès des aficionados madrilènes, qui se sont majoritairement jetés sur la tunique domicile. Les excellentes performances de Karim Benzema, de retour en équipe de France depuis l'Euro 2020, ont également permis aux Merengues de revenir en force puisque le maillot floqué Benzema s'est arraché comme des petits pains. Le Bayern Munich de Robert Lewandowski observe également une belle progression et se place au pied du podium grâce notamment à un maillot extérieur noir et or très apprécié. Quatrième du dernier classement, la Juventus paye le départ de Cristiano Ronaldo et perd une place en 2021. La Vecchia Signora reste malgré tout dans le top 5.

Autre départ ayant fait mal à un cador du Vieux Continent : celui de Leo Messi du Barça. Les Blaugranas chutent aussi d'un rang et se retrouvent sixièmes. Hors du top 10 l'an passé, Manchester United a profité du grand retour de CR7 à Old Trafford pour booster les ventes et se hisser en septième position. L'Olympique Lyonnais (8ème) et Manchester City (9ème) inversent les positions, comparé à l'année précédente. Malgré des performances décevantes, le maillot des Gones s'est relativement bien vendu, alors que les Cityzens jouissent notamment d'un maillot away particulièrement original et aimé sur la planète football. Enfin, l'AS Monaco est un peu l'invité surprise de ce top 10 et ferme la marche, comme Arsenal en 2020.

Voici les meilleures ventes de maillots en France pour le second semestre 2021 ! 🔥 pic.twitter.com/4H9J85EcC9 — FOOT.FR (@footfr) January 1, 2022

Ce classement est issu des statistiques de ventes de Foot.Fr en ligne et de ses magasins. Ces statistiques ne prennent en compte que les ventes de maillot de la saison en cours (homme, femme et junior) depuis leur lancement jusqu'au 31 décembre 2021.