Ventes de maillots en France : l’OM talonne le PSG, le Barça dégringole, retour en force du Bayern

Dans une année 2020 qui restera particulière à tout point de vue, les ventes de maillots n'ont pas fléchi malgré un contexte sportif et économique pour le moins compliqué. C'est en tout cas ce que révèle la boutique Foot.Fr qui, comme elle le fait depuis plusieurs années à pareille période, a synthétisé ses ventes de maillots pour le deuxième semestre 2020. Et le moins que l'on puisse dire c'est que, hormis le duo de tête, la hiérarchie a été sacrément bousculée.

Sans grande surprise, le PSG est le club qui a vendu le plus de maillots. Dans le sillage d'une campagne de Final 8 de la Ligue des Champions parfaitement réussie et qui a vu Paris échouer en finale face au Bayern, le champion de France en titre est toujours le club qui vend le plus de maillots. Bien aidé par le tandem Mbappé-Neymar, qui ont écoulé le plus de maillots floqués à leur nom dans la boutique Foot.Fr. Mais si Paris dominait largement le classement l'année dernière, l'OM pointe désormais le bout de son nez juste derrière. La deuxième place de L1 et le retour en Ligue des Champions ont littéralement dopé les ventes de maillots à Marseille. Les noms de Dimitri Payet et de Florian Thauvin ont aussi connu un large succès.

L’OL et Arsenal sont de retour, l’Inter, l’ASSE et le Benfica sont éjectés du top 10

Derrière, avec moitié moins d'unités vendues, on retrouve Liverpool qui prend la troisième place du classement au nez et à la barbe du FC Barcelone. Le club de la Mersey, qui est en constante progression ces dernières saisons, retrouve son lustre d'antan et les maillots se vendent comme des petits pains. L'arrivée de Nike comme équipementier cet été y est sans doute aussi pour beaucoup dans la progression des Reds dans ce classement puisque les fans se sont arrachés la nouvelle tunique rouge floquée du célèbre swoosh.

Le Real Madrid stagne pour sa part au 6e rang et est désormais talonné par le Bayern Munich (7e) qui revient dans le top 10. La victoire en Ligue des Champions face au PSG et le carton infligé au Barça ont dû jouer en faveur du club bavarois qui retrouve une place plus conforme à son rang. Derrière, si Manchester City prend deux places et occupe désormais la 8e position, l'OL, qui profite de son superbe parcours en Ligue des Champions l'an passé et son retour au sommet de la L1, et de manière plus surprenante Arsenal, font leur retour dans le top 10. Exit l'Inter Milan, l'AS Saint-Etienne et Benfica (11e) qui n'ont pas eu le même succès que les années précédentes sur Foot.Fr.