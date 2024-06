Serbie - Angleterre : les compositions sont tombées

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce dimanche un sacré duel dans le groupe C. Ainsi, la Serbie affronte l’Angleterre dans un match qui sent la poudre. Les Aigles Blancs s’articulent dans un 3-5-2 avec Predrag Rajkovic comme dernier rempart derrière Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic et Strahinja Pavlovic en défense. L’entrejeu est composé de Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic et Nemanja Gudelj tandis qu’Andrija Zivkovic et Filip Kostic se positionnent comme pistons. En attaque, Dusan Vlahovic et Sergej Milinkovic-Savic sont associés.

De leur côté, les Three Lions de Gareth Southgate s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi et Kieran Trippier. Declan Rice est placé comme sentinelle avec Trent Alexander-Arnold à ses côtés. Devant, Bukayo Saka, Jude Bellingham et Phil Foden sont associés à Harry Kane qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Serbie : Rajkovic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Gudelj, Kostic - Vlahovic, Mitrovic

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Alexander-Arnold, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

