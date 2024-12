Salzbourg, l’ultime espoir du PSG en Ligue des Champions

Quatre points après cinq journées, c’est peu dire que le PSG déçoit dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Un seul succès miraculeux, lors de la première journée contre le FC Gérone et depuis plus rien mis à part un nul poussif face au PSV Eindhoven au Parc des Princes et des défaites à Londres contre Arsenal, et deux défaites logiques contre l’Atlético de Madrid au Parc et à l’Allianz Arena face au Bayern Munich. À trois matches de la fin de la phase de championnat de la C1, voilà le PSG pour l’instant éliminé et même pas qualifié pour les barrages qui auront lieu en février prochain.

Ce déplacement en Autriche du côté de Salzbourg rêvet donc d'une importance capitale pour le PSG. Un déplacement largement dans les cordes de la bande à Luis Enrique dans des conditions normales. Oui mais voilà, Paris est confronté à une sacrée zone de turbulences depuis quelques semaines. Et cela s'en ressent dans les résultats avec une défaite à Munich et deux nuls poussifs face au FC Nantes (1-1) et l'AJ Auxerre. Au pied du mur, le club de la Capitale n'a plus le choix et va devoir déclarer l'union sacrée afin de se sortir de cette bien mauvaise situation.

Le Paris SG a de quoi faire mal à Salzbourg

Fort heureusement pour la formation de Marquinhos, l’adversaire qui se présente devant eux est sans aucun doute le plus faible de cette phase de championnat. Largué en championnat autrichien avec 13 points de retard sur Sturm Graz, le club, propriété de Red Bull, encaisse beaucoup trop de buts pour être un vrai danger. Avec une moyenne de 3 buts encaissés par match en Ligue des Champions, Salzbourg va voler en éclat devant le PSG qui devrait prendre exemple sur Brest qui en avait collé 4 à la Red Bull Arena en octobre dernier. On devrait donc assister au réveil de l’attaque parisienne, au grand dam de la formation autrichienne qui devrait prendre une nouvelle valise mardi soir.

