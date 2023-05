Ligue 2 : Metz revient à un point de Bordeaux, Laval sort de la zone rouge, Niort officiellement relégué

Le traditionnel multiplex de Ligue 2 reprenait ses droits ce samedi 19 heures dans le cadre de la 35e journée de l’antichambre du football français. L’opération de la soirée était à mettre au crédit du FC Metz, vainqueur de Grenoble sur la plus petite des marges, pour revenir à un point des Girondins de Bordeaux, tenus en échec plus tôt dans la journée par Quevilly-Rouen.

Dans les autres rencontres du soir, Bastia gardait le rythme mosellan et sa quatrième place en s’imposant à domicile face à la lanterne rouge Niort, condamné à la relégation avec ses 12 points de retard sur Valenciennes, qui ne prenait qu’un point à domicile contre Pau. Laval s’offrait les trois points de la victoire face à l’AS Saint-Etienne. Nîmes, vaincu à Caen, se ratait encore dans la course au maintien et pourrait être relégué en cas de contre-performance la semaine prochaine.

Les résultats complets du multiplex

Bastia 2-1 Niort : Van Den Kerkhof (49e), Santelli (sp 71e) / Ngom (54e)

Caen 4-2 Nîmes : A. Mendy (sp 57e, sp 83e), Mbock (69e), Kyeremeh (90+3e) / Vargas (52e), Saïd (84e)

Dijon 3-0 Amiens : Le Bihan (7e, 45e), Aké (74e)

Laval 2-1 Saint-Etienne : Elisor (sp 31e), Bobichon (50e) / Chambost (38e)

Metz 1-0 Grenoble : Jallow (48e)

Rodez 0-0 Paris FC

Sochaux 0-1 Guingamp : Guillaume (61e)

Valenciennes 1-1 Pau : Grbic (66e) / George (79e)