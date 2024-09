Atlético de Madrid - Real Madrid : la rencontre est interrompue jusqu’à nouvel ordre

Après une première période très peu mouvementée, le retour des vestiaires n’a pas été des plus séduisants. En effet, à l’heure de jeu, les deux équipes affichaient que deux frappes cadrées chacune. Après une combinaison sur corner entre Modric et Valverde, le Croate a centré en retrait pour Rodrygo qui a enroulé sa frappe mais elle est passée au-dessus de la transversale d’Oblak (51e). Le Real Madrid se créait très peu d’occasions dans cette deuxième période et passait son temps en défense jusqu’à un réveil presque surprenant. En effet, Vinicius a obtenu un bon coup franc à 35 mètres dans l’axe suite à une faute de Robin Le Normand. Sur le coup franc joué à deux, Vinicius a déboulé à gauche et a centré ensuite au second poteau vers Militao qui a trompé Oblak avec puissance (65e, 0-1).

Ouverture du score donc des Merengues dans un match très fermé et peu passionnant où il y avait peu de choses à se mettre sous la dent. Tout s’est ensuite emballé quand Thibaut Courtois a reçu des projectiles sur la tête. Le jeu a été arrêté, le Belge a enlevé les objets du terrain et a été prévenir le speaker du stade. Les esprits se sont échauffés entre l’ancien gardien de Chelsea et Koke parce que le portier du Real Madrid refusait de dégager le ballon tant qu’il recevait des projectiles. Les deux équipes sont ensuite rentrées aux vestiaires à cause des projectiles lancés sur Courtois. Les joueurs de l’Atlético et Diego Simeone sont partis voir les supporters pour les calmer. Briquets, sacs remplis d’excréments, sandwichs, frites, bouteilles… Thibaut Courtois a reçu un nombre incalculable de projectiles en l’espace de quelques secondes.