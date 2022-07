Rudi Garcia veut emmener Miralem Pjanic dans ses bagages

Alors qu'il arrive à la fin de son prêt avec Beşiktaş, Miralem Pjanić (32 ans) ne sera pas conservé par le club turc et ne sera pas retenu non plus par Barcelone cet été. Et malgré des pépins physiques qui l'ont empêché de pouvoir aider ses partenaires en Turquie, le Bosniaque ne manque pas de prétendants.

Selon nos informations, Al-Nassr (Arabie Saoudite), qui a obtenu sa qualification en Ligue des Champions asiatique et qui souhaite lutter pour le titre la saison prochaine, a coché le nom de l'ancien milieu de terrain de l'OL. Il est la même la priorité de Rudi Garcia, fraîchement nommé entraîneur. Un coach qu'il a notamment côtoyé à la Roma entre 2013 et 2016.