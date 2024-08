Manchester City a deux nouvelles priorités sur le mercato estival

25 millions d’euros déboursés, 116 millions d’euros encaissés. Voici, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le bilan du mercato estival de Manchester City. Champions d’Angleterre en titre, les Skyblues font, en effet, preuve jusqu’alors d’une certaine discrétion, notamment sur le plan des arrivées. Ainsi, seul Savinho, jeune ailier droit de 20 ans débarqué en provenance de Troyes, a posé ses valises du côté de l’Etihad Stadium. Pour le reste, l’écurie mancunienne a surtout récupéré une belle somme d’argent en cédant plusieurs joueurs.

La suite après cette publicité

De Julián Alvarez, désormais sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, à Taylor Harwood-Bellis, parti du côté de Southampton, en passant par Sergio Gómez (Real Sociedad) ou encore Tommy Doyle (Wolverhampton), les Citizens ont soigné leur trésorerie. Oui mais voilà, face à ces nombreux départs et la récente grave blessure d’Oscar Bobb - l’ailier norvégien de 21 ans s’est cassé la jambe à l’entraînement ce mercredi - Manchester City pourrait bel et bien être contraint de réagir. Dans cette optique, Sky Sports indique que le club mancunien n’exclut pas de passer à l’action avant la fin du mercato estival.

À lire

Manchester City : Oscar Bobb s’est cassé la jambe

Man City vise un milieu et un attaquant !

D’après les informations du média britannique, la formation entraînée par Pep Guardiola souhaiterait ainsi s’offrir un milieu de terrain de haut niveau, capable de soulager Rodri, titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Skyblues. Mais ce n’est pas tout. Orphelin de Julián Álvarez, Manchester City réfléchirait également à l’idée de trouver une alternative fiable à un certain Erling Haaland. Dernièrement, El Chiringuito affirmait d’ailleurs que City serait disposé à payer 70 M€ pour racheter les trois années de Luis Diaz, aujourd’hui sous les couleurs de Liverpool (24 buts, 13 passes décisives en 98 matches, toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Outre le Colombien de 27 ans, le Daily Mail précise, ce jeudi soir, que Manchester City a également entamé des discussions au sujet de Divin Mubama. Libre de s’engager avec le club qu’il souhaite après la fin de son contrat avec West Ham, l’attaquant de 19 ans est considéré comme un homme d’avenir par la direction mancunienne et pourrait donc venir renforcer le secteur offensif des Bleu ciel et blanc. Reste désormais à connaître l’issue des négociations avec l’international anglais U20 et l’identité des possibles recrues désirées…