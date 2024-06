EdF : Benjamin Pavard a été surpris de jouer latéral droit

Dans l’esprit de Didier Deschamps, Benjamin Pavard part pour être remplaçant en équipe de France durant cet Euro 2024. Le joueur de l’Inter n’a d’ailleurs pas beaucoup joué durant ces deux matchs de préparation. Il est seulement apparu une demi-heure face au Luxembourg (3-0) en remplaçant Jules Koundé. Il occupait alors le poste de latéral droit, alors même que le sélectionneur avait dit de lui qu’il étudierait la possibilité de le faire jouer dans l’axe de la défense. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Pavard a plutôt utilisé l’humour comme forme de réponse, rappelant qu’il était avant tout sur le banc.

« Ça commence fort (rires). Actuellement je suis plutôt sur le banc côté gauche (rires) », plaisante le joueur aux 54 sélections (5 buts). Il ne s’avoue pas vaincu non plus pour la concurrence. « Je m’adapte à ce que le coach me demande. On verra, je suis prêt physiquement, mentalement. Je suis prêt à être sur le banc ou à jouer. (…) Avec le coach, ça reste en privé. Il sait que s’il fait appel à moi, je vais répondre présent. Actuellement je ne joue pas, mais je reste positif. C’est à moi de répondre présent. (…) Je suis polyvalent. je peux avoir un très bon niveau que ce soit défenseur central ou latéral. »