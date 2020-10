Ligue 1 : Lille surclasse Strasbourg, Monaco chute à Brest

Suite de la sixième journée de Ligue 1 cet après-midi avec ce nouveau rendez-vous incontournable, le multiplex du dimanche après-midi. Et il y avait de très belles affiches, avec notamment Monaco qui se déplaçait sur la pelouse de Brest. Les hommes de Niko Kovac se sont inclinés sur le score de 1-0 en terres bretonnes, et ça commençait très mal pour elles avec ce but de Faivre dès la huitième minute de jeu. Les Monégasques peinaient à trouver des réponses, et Luis Florentino débutait en deuxième période, mais les locaux ont bien tenu. Le score n'a plus bougé malgré quelques occasions de Jovetic. Les Asémistes sont sixièmes, alors que leur rival du jour monte à la dixième marche du classement.

De son côté, Lille voyageait en terres strasbourgeoises pour y affronter le Racing. En forme récemment, les Dogues ont ajouté un nouveau succès à leur bilan de la saison, repartant dans le nord avec cette victoire 3-0. Celik mettait les siens sur le bon chemin avec une superbe frappasse en lucarne de l'extérieur de la surface (0-1, 21e). En deuxième période, Renato Sanches faisait le break, en renard des surfaces (0-2, 54e). Parti dans le dos de la défense, Yilmaz pliait le match, concluant tant bien que mal devant le portier rival (0-3, 68e). Le LOSC prend, temporairement du moins, la tête de la Ligue 1.

Le triplé pour Niane

Le duel entre Metz et le promu Lorient s'est conclu sur une solide victoire des Mosellans (3-1). Hamel avait pourtant mis les Merlus devant au score (0-1, 36e), mais très vite, Niane a égalisé sur penalty (1-1, 44e). Il doublait la mise au retour des vestiaires d'une superbe action individuelle (59e), avant de s'offrir le triplé, de la tête cette fois (3-1, 64e). Metz prend de l'air et monte à la quatorzième place, alors que Lorient enchaîne un nouveau résultat négatif, avec un point pris sur les quinze derniers en jeu.

Enfin, les Girondins de Bordeaux ont mis fin à cette petite série négative en s'emparant des trois points à la maison, face à Dijon (3-0). Les locaux ont fait le plus gros du boulot pendant la première demi-heure, grâce à des réalisations d'Oudin (12e), sur un coup franc direct à angle fermé, et de Kalu (29e), qui a repiqué depuis le côté gauche avant d'enchaîner. Basic s'est mêlé à la fête en toute fin de rencontre (3-0, 89e), et Bordeaux est désormais neuvième. Dijon est bon dernier, avec un seul petit point pris.

Les résultats de l'après-midi

Strasbourg 0 - 3 Lille Celik (21e), Sanches (54e), Yilmaz (68e)

Metz 3 - 1 Lorient Niane (44e, 59e, 64e) - Hamel (36e)

Brest 1 - 0 Monaco Faivre (8e)

Bordeaux 3 - 0 Dijon Oudin (12e), Kalu (29e), Basic (89e)

