Le LOSC et Liverpool s’attaquent à Anis Hadj Moussa

Depuis quelques mois, son ascension a la courbe d’une fonction exponentielle. Non, il ne faut pas être un féru de mathématiques pour se rendre compte qu’Anis Hadj Moussa est en train de prendre une nouvelle envergure depuis la saison passée. Virevoltant avec le Vitesse Arnhem lors de la dernière cuvée, l’ailier droit avait tapé dans l’œil des Pays-Bas en devenant l’une des révélations d’Eredivisie. Une exposition qui lui avait permis d’aller chercher ses premières sélections avec l’équipe d’Algérie en mars 2024.

Devenu très vite trop grand pour le modeste club néerlandais, le natif de Paris avait l’embarras du choix mais a très vite fait le choix de rejoindre Feyenoord cet été. Une décision qui s’est avérée payante : après quelques semaines d’adaptation dans l’un des plus grands clubs néerlandais, le feu follet de 22 ans s’est imposé comme un titulaire. Auteur de plusieurs prestations de haute volée, Hadj Moussa s’était notamment illustré en étant nommé homme du match pour sa grande performance face à Manchester City fin novembre (3-3). Étincelant avec le club batave, il compte 6 buts et 2 passes décisives cette saison en 1268 minutes de jeu.

Feyenoord bloque malgré l’intérêt prononcé du LOSC et de Liverpool

Outre ce bilan statistique intéressant pour un joueur en constante progression, l’impression visuelle de ses matches est encore plus impactante. Des prestations où Hadj Moussa est souvent le dynamiteur de son équipe et qui lui ont valu les éloges de légendes néerlandaises telles que Ruud Gullit et Marco Van Basten. Forcément, une telle saison ne passe pas inaperçue auprès des clubs intéressés par son profil. Devant gérer la blessure d’Edon Zhegrova, le LOSC s’est positionné pour recruter le joueur formé au RC Lens dès cet hiver. Selon nos informations, l’intérêt nordiste est fort et Anis Hadj Moussa est clairement intéressé à l’idée de jouer chez les Dogues. Il a été convaincu par le projet du club.

Les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy devront quand même faire face à la concurrence de Liverpool qui, selon nos informations, est également intéressé à l’idée de recruter l’Algérien, qui a tapé dans l’œil d’Arne Slot depuis la saison passée. Chelsea est aussi sur le coup. Problème, Feyenoord n’est pas vendeur sur ce mercato hivernal et entend bien conserver sa pépite jusqu’en fin de saison minimum. Alors que le club batave jouera les play-offs de la Ligue des Champions dans quelques semaines, le club ne veut pas perdre ses meilleurs joueurs alors que Santiago Gimenez est également sur les tablettes par l’AC Milan et l’OM. Reste à savoir si le LOSC parviendra à faire plier son homologue néerlandais pour recruter l’Algérien.