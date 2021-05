Ligue 2 : Troyes sacré champion, Clermont et Toulouse lutteront jusqu'au bout

Comme à chaque saison, la Ligue 2 est serrée jusqu'à la dernière journée. Ce soir, les dix rencontres de la 37e journée offraient quelques suspenses. Les enjeux de ce MultiLigue2 : l'ESTAC pouvait être sacrée championne, Clermont pouvait grimper en Ligue 1 pour la première fois de son histoire et Chambly pouvait rejoindre Châteauroux en National 1. Au stade de l'Aube, Florian Tardieu a manqué l'opportunité de lancer Troyes vers le titre, sur penalty (45e). Mais en seconde période, le gamin des Municipaux du Havre Alimami Gory a ouvert le score (1-0, 59e), avant d'être imité par Duylan Saint-Louis (2-0, 70e). L'ESTAC décroche le titre de champion de Ligue 2 et retrouvera, probablement sans Laurent Batlles, le championnat de Ligue 1 la saison prochaine.

Derrière, à la lutte pour la deuxième place synonyme de montée dans l'élite, Clermont et Toulouse n'ont pas tremblé. Victorieux 3-1 de Sochaux grâce à Bayo, Dossou et Allevinah, le Clermont Foot 63 conserve quatre longueurs d'avance sur Toulouse (qui compte un match en retard), qui a facilement disposé du Stade Malherbe de Caen (3-0), grâce à des réalisations de Dejaegere, Bayo et Ngoumou. L'expulsion du Caennais Steeve Yago n'aura pas facilité les affaires des Normands qui; barragistes; peuvent se retrouver relégués en cas de contreperformance face à Clermont lors de l'ultime journée. Grenoble et Auxerre ont partagé les points (1-1, Gauthier Hein a manqué d'offrir la victoire à l'AJA sur penalty à la 90e+7), le Paris FC a été accroché à Ajaccio (1-1). Grenoblois, Auxerrois et Parisiens se disputeront les deux derniers tickets pour les barrages lors de l'ultime journée.

Dans le bas de tableau, ce sera serré jusqu'au bout. Vainqueur de Pau, Chambly reste en vie. Les Camblysiens comptent 38 points, comme le Stade Malherbe de Caen, l'actuel barragiste. Dunkerque (40 pts) et Pau (40 pts) (qui compte un match en retard), tout comme Niort (41 pts), restent concernés par la descente ! La dernière journée promet d'être animée. Amiens et Niort n'ont pas marqué (0-0), Guingamp s'est rassuré contre la lanterne rouge, Châteauroux (2-0), Rodez et Nancy n'ont pas réussi à se départager (1-1), alors que le Havre a rendu le plus beau des hommages à Christophe Revault en passant cinq buts à Valenciennes (3-5).

Les résultats de la 37e journée de Ligue 2 :

AC Ajaccio 1 - 1 Paris FC : Moussiti Oko (40e) pour Ajaccio ; Caddy (15e) pour le Paris FC.

Amiens 0 - 0 Niort

Auxerre 1 - 1 Grenoble Foot : Le Bihan (39e) pour Auxerre ; Jubal (3e, CSC) pour Grenoble.

Chambly 1 - 0 Pau FC : Correa (22e) pour Chambly.

Clermont 3 - 1 Sochaux : Bayo (8e), Dossou (34e), Allevinah (50e) pour Clermont ; Soumaré (28e, s.p.) pour Sochaux.

Guingamp 2 - 0 Châteauroux : Fofana (18e), Pierrot (53e) pour Guingamp.

Rodez 1 - 1 Nancy : Bonnet (77e) pour Rodez ; Bassi (74e) pour Nancy.

Toulouse 3 - 0 Caen : Dejaegere (30e), Bayo (67e), Ngoumou (81e) pour Toulouse.

Troyes 2 - 0 Dunkerque : Gory (59e), Saint-Louis (70e) pour Troyes.

Valenciennes 3 - 5 Le Havre : Boutoutaou (31e), Chergui (52e), Macalou (89e) pour Valenciennes ; Basque (5e, s.p, 65e), Thiare (9e), Boutaib (42e), Fofana (74e) pour le Havre.