Real Madrid : Joselu veut poursuivre l’aventure avec les Merengues

Après avoir effectué son retour sur la pointe des pieds au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Joselu réalise un début de saison satisfaisant avec 5 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues (dont 7 titularisations). Mais l’international espagnol est conscient qu’il doit faire plus pour tenter de convaincre ses dirigeants de le conserver. Prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Espanyol Barcelone, le joueur de 33 n’a pas caché son désir de poursuivre l’aventure avec la Maison Blanche.

«J’ai marqué 5 buts. Il devrait y en avoir un peu plus. À la fin, nous les attaquants, nous vivons de cela et je suis heureux car j’ai des occasions, même s’il est impossible de toutes les marquer parce que même les meilleurs du monde ont de bons et de mauvais jours. Je suis content du nombre de buts, on peut toujours en marquer un peu plus… J’espère que je pourrai rester une année de plus et continuer à en profiter. Je suis conscient du rôle que je peux apporter a club et un profil comme le mien que toutes les équipes n’ont pas, c’est très différent pour le reste», a avoué le principal intéressé lors d’un entretien accordé à la Cadena Cope.