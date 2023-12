CAN 2024 : l’Algérie de Djamel Belmadi veut envoyer un message à toute l’Afrique

À un peu plus de deux semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février, l’Algérie de Djamel Belmadi faisait ce dimanche sa grande entrée officielle dans la période de la compétition, avec une première grande conférence de presse, organisée dans la nouvelle salle de presse du Nelson Mandela Stadium. Après l’échec à la CAN 2021 (dernière de son groupe) et le traumatisme de l’absence à la Coupe du Monde au Qatar, les Fennecs se doivent de gronder à nouveau, malgré les déceptions récentes : «Les ambitions pour la CAN ne changeront jamais : aller au plus loin, aller vaincre ! Nous sommes plusieurs à vouloir la même chose, ce sera une lutte acharnée. Les favoris de la CAN sont souvent les mêmes, on les connaît : Egypte, Sénégal, Maroc, Tunisie, Nigéria, Côte d’Ivoire. Personne ne peut avoir de certitude sur le futur vainqueur. Nous ne nous sommes pas qualifiés au Mondial, nous sommes sortis au 1er tour de la dernière CAN et vous me l’avez assez répété, donc, de facto, nous ne sommes pas favoris», a d’abord analysé Djamel Belmadi.

«Certains des joueurs présents ont de l’expérience. Effectivement, on ne change pas d’effectif à 100% en fonction des CAN qui arrivent tous les deux ans. Certains feront 4, 5 ou 6 CAN, c’est une bonne carrière internationale Je suis dans la continuité, c’est un mix entre expérience et découverte. Je remercie le travail extraordinaire des joueurs qui, tout de suite après la désillusion de la non-qualification en Coupe du Monde, ont réagi deux mois plus tard. Parce que notre qualification était rapidement acquise, nous avons pu nous projeter sur cette CAN. Tous les amicaux ont été faits en fonction de cette compétition. Nous avons quelques certitudes. Invaincus en 2023, comme en 2019, 2020, 2021. Cette équipe a réagi au moment où elle était au plus mal, elle affiche une forme de constance mais un tournoi, c’est différent, il faut beaucoup d’éléments favorables», a affirmé le sélectionneur des Fennecs, ce dimanche, en conférence de presse. S’il a précisé que l’Algérie «n’était pas favorite», Djamel Belmadi a néanmoins montré de l’optimisme pour la compétition à venir et ne cherche pas d’excuse a priori.

Aucune excuse à avoir !

Alors que le Sénégal, le Ghana et la Guinée Equatoriale avaient été, pendant un temps, mentionnés comme possible lieu du stage de préparation, c’est finalement dans un autre pays d’Afrique de l’Ouest, le Togo, que les Fennecs réaliseront leur préparation officielle au vu de la Coupe d’Afrique des Nations. Un choix assumé par la fédération qui souhaitait que les vainqueurs de l’édition 2019 s’habituent au mieux aux conditions climatiques de la Côte d’Ivoire, le pays organisateur : «Au Togo, nous serons dans les mêmes conditions qu’en Côte d’Ivoire. En 2019, nous étions allés au Qatar. Dans le match contre la Côte d’Ivoire à Suez, où la température et l’humidité étaient élevés, ça ressemblait à ce que nous avions trouvé au Qatar. En 2022, avec le Covid, nous n’avions pas pu nous entraîner dans des conditions similaires à celles de la compétition. Là, nous sommes dans un pays limitrophe, avec des conditions similaires à celles que nous aurons à Bouaké», a déclaré Djamel Belmadi, alors que son équipe jouera contre le Togo (05/01) et le Burundi (09/01) en match amical avant de s’envoler pour leur camp de base à Bouaké : «La Fédération s’est occupée des questions logistiques. Elle a estimé, en accord avec moi-même, qu’il était préférable de nous retrouver dans des conditions de logement où nous pourrions être entre nous seulement plutôt qu’avec les autres équipes collées».

Dans sa liste des 26 joueurs convoqués, Djamel Belmadi va pouvoir compter sur un effectif expérimenté et surtout très talentueux. Ses cadres tels que Riyad Mahrez, Youcef Atal, Islam Slimani, Baghdad Bounedjah, Ramy Bensebaini ou encore Aissa Mandi et surtout Ismaël Bennacer, blessé une bonne partie de la saison mais finalement apte pour cette compétition, feront tous partie du voyage : «Tous ceux qui sont présents dans la liste sont aptes à participer à la compétition. Dans la liste de 50, qui est tout le réservoir du football algérien, il est difficile d’avoir tous les joueurs qui ont du temps de jeu en club. Nous avons tiré les leçons de la CAN au Cameroun. La préparation d’avant compétition est essentielle. Pour nous, elle a démarré le 20 et, le 26, pas mal de joueurs nous ont rejoint. Pendant les amicaux, on essayera d’aligner l’équipe qui débutera pendant la CAN. Pour autant, nous avons deux rencontres. Pour le premier, il y aura forcément une différence de préparation pour ceux qui reviennent de blessure, de club», a expliqué le tacticien de 47 ans qui s’est montré optimiste sur les situations de Houssem Aouar et Ismaël Bennacer. Pour rappel, pour commencer leur compétition, les Fennecs devront affronter le Burkina Faso, l’Angola et la Mauritanie.