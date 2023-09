Italie : les critiques s’abattent encore sur Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Gardien de la sélection italienne depuis 2016 alors qu’il n’avait que 17 ans et 6 mois, Gianluigi Donnarumma (24 ans) est définitivement installé comme numéro un depuis 2018 et le retrait de Gianluigi Buffon. Solidement installé, il a pris part à 30 des 31 derniers matches de la Nazionale et a même parfois hérité du brassard. Connaissant parfois quelques moments de flottement le portier italien a été pointé du doigt sur certaines bévues. Pourtant irréprochable à l’Euro 2020 où il a été l’un des artisans majeurs du sacre transalpin, il a connu une trajectoire plus compliquée depuis.

Coupable face à Enis Bardhi

Lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, il n’a pas été tout le temps rassurant et a connu la désillusion face à la Macédoine du Nord (1-0). Depuis, il a retrouvé une dynamique plus intéressante, notamment en participant pleinement à la qualification italienne pour le Final Four de la Ligue des Nations 2023 dans un groupe composé de la Hongrie, de l’Angleterre et l’Allemagne. Mais hier soir, il est encore retombé dans ses travers. Face à la Macédoine du Nord, le portier italien n’a pas été exempt de tout reproche.

Alors que la Nazionale menait pourtant 1-0, un coup franc d’Enis Bardhi en fin de rencontre a permis à la Macédoine du Nord d’arracher un match nul 1-1. Loin d’être serein durant cette rencontre où il a affiché de la crispation, le portier italien n’a pas arrangé son cas sur le but macédonien. Cela a d’ailleurs fait resurgir en Italie les souvenirs de la déroute de Palerme quand la Squadra Azzura avait vu ses rêves de Coupe du monde 2022 disparaitre.

La concurrence patiente

Le Corriere dello Sport lui a d’ailleurs donné la note de 5 : «il tremble à plusieurs reprises. Il contient Elmas à distance, mais sur le coup franc de Bardhi, un missile à mi-hauteur, il est démoli sur le coup franc excentré et se plie sans pouvoir opposer de résistance.» Pour la Gazzetta dello Sport, il hérite d’un 5,5 : «une affaire inachevée dans toutes les fins de matches avec la Macédoine. A Palerme, l’erreur sur Trajkovski crie encore vengeance, ici le coup franc de Bardhi est splendide, mais il ne semble pas irréprochable.»

D’ailleurs, sur les sept derniers matches italiens, il n’a réalisé qu’un clean-sheet. Si sa défense est également critiquable, le portier est moins souverain avec la Nazionale que sur le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Alors qu’en Serie A, Ivan Provedel (Lazio) et Alex Meret (Napoli) sortent d’une très bonne saison, il y a aussi le nouveau portier de Tottenham, Giugliemo Vicario, qui est en vue. Trois concurrents de poids pour Gianluigi Donnarumma dont le crédit s’épuise tout doucement.